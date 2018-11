NEKTER Å STÅ BAK: Joaquín «El Chapo» Guzmán avbildet da han ble tatt i januar 2016, etter å ha prestert å rømme fra et høytsikkerhetsfengsel i Mexico sommeren 2015. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Aktor om «El Chapo»: Førte krig mot familiemedlemmer

UTENRIKS 2018-11-14T01:13:21Z

«El Chapo»-rettssaken er i gang, men ble forsinket av et engstelig jurymedlem som trakk seg i siste liten.

Tirsdag startet åpningsinnleggene for rettssaken til Joaquín Archivaldo Guzmán (61) – bedre kjent som «El Chapo».

Aktor Adam Fels startet rettssaken med å fortelle jurymedlemmer hvordan Guzmán skal ha «sendt drapsmenn til å utslette konkurrentene sine» og «førte krig mot sine egne partnere» – inkludert egne familiemedlemmer, skriver Independent .

Åpningsinnleggene ble forsinket etter at et jurymedlem ble engstelig og opprørt i forkant av rettssaken. Kvinnen hadde tatt med seg en legeerklæring for å få seg selv fjernet fra saken.

– Denne personen har vært engstelig og opprørt siden hun ble valgt. Hadde jeg stilt ytterligere spørsmål, ville det resultert til et sammenbrudd, sa den føderale dommeren Brian Cogan, ifølge New York Post .

Se video - slik ble han pågrepet:

Kvinnen skal ha brast i gråt da hun ble valgt som jurymedlem sammen med seks andre kvinner og fem andre menn. Dommeren måtte derfor finne en erstatter sammen med advokatene i saken.

Har du fått med deg «El Chapo»-saken? Se dokumentarfilmen her!

Sikkerhetstiltak

Rettssaken mot den kjente narkobaronen startet mandag 5. november . Det har vært iverksatt strenge sikkerhetstiltak rundt rettssaken, hvor juryen på lik linje med vitnene har blitt anonymisert.

Jurymedlemmene vil hver dag få politieskorte til og fra retten. I 2016 ble en meksikansk dommer i «El Chapo»-rettssaken skutt og drept på åpen gate. Rettssaken kan vare opp mot fire måneder, skriver Washington Post .

Erklærer seg ikke skyldig

Joaquín Guzmán ledet i flere år narkotikakartellet Alianza de Sangre, også kjent som Sinaloa-kartellet, som antas å være verdens største.

61-åringen er tiltalt for blant annet narkotikahandel, drap og hvitvasking.

Aktor anklager narkobaronen for å ha styrt kartellet ved bruk av vold og kaos. Kartellet skal ha produsert og importert store mengder med heroin, metamfetamin og marihuana inn til USA, hvor de skal ha generert milliarder av dollar i fortjeneste.

Saken fortsetter under bildet.

Guzmán har tidligere erklært seg ikke skyldig . Forsvarerne hans mener de ikke har fått god nok tid til å se gjennom bevisene, som består av 300.000 skriftlige sider og 117.000 lydopptak.

Rømt to ganger

61-åringen har tidligere klart å rømme fra fengsel to ganger, etter å ha blitt pågrepet i hjemlandet Mexico .

«El Chapo» ble først fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en tralle med skittentøykurv. Tre år senere ble han pågrepet igjen, men klarte å rømme for andre gang i 2015 gjennom en tunnel som førte til en bygning under konstruksjon. Januar 2016 ble han imidlertid pågrepet igjen.

Overvåkningsvideo viser flukten fra fengselet:

Guzmán ble flyttet til USA av meksikanske myndigheter, hvor han er siktet for flere lovbrudd. 61-åringen har blitt holdt i isolasjon i en fengsel i New York, hvor han sitter i en celle som vil gi ham lys – men ingen utsikt til omverdenen, skriver Washington Post .

Risikerte å bli skutt

Den kjente narkobaronen var sønn av fattige foreldre og eldst i søskenflokken på syv. Guzmán var kriminell allerede som 15-åring, hvor han etablerte en hasjfarm som forsørget hele familien i Sinaloa i Mexico.

Saken fortsetter under bildet.

Guzmán fikk kallenavnet «El Chapo», som betyr småen på norsk, fordi han var lav.

Senere på 1970-tallet begynte «El Chapo» å jobbe for narkokongen Miguel Ángel Félix Gallardo, som på den tiden var en av lederne i narkotikakartellet, som regjerte i det vestlige Mexico.

I begynnelsen av «karrieren» jobbet 61-åringen som narkokurer i områder rundt grensen mellom USA og Mexico med fly. Narkobaronen presset oppdragsgiverne til å øke mengden narkotika som ble smuglet over grensen. Hvis narkosendingene ikke kom i tide, kunne smuglerne risikere å bli skutt i hodet.

Guzmán benyttet seg av flere kreative smuglermetoder. Én av narkotikakartellets smuglermetoder, var å transportere stoffene i brannslukningsapparater eller hermetikkbokser.

Narkobaronen ble i 2011 kåret til den tiende rikeste mannen i Mexico, hvor det ble anslått at han hadde en formue på åtte milliarder kroner, ifølge Forbes.