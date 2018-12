HJERTELIG MØTE: Erna Solberg orket ikke høre seg selv på monitoren i bakgrunnen da hun møtte Nelson Mandelas barnebarn, Kweku Mandela. Han lo høyt av statsministerens reaksjon. Foto: Helge Mikalsen

Mandelas barnebarn til VG: Min generasjon er Sør-Afrikas fremtid

JOHANNESBURG (VG) Kweku Mandela er stolt over sin berømte bestefar. – Selv om jeg er en Mandela fins det ingen i verden som kan fylle hans sko, sier 33-åringen.

Søndag fikk Nelson Mandelas barnebarn et hjertelig møte med statsminister Erna Solberg . Og sammen fikk de en rask gjennomgang av ANCs og Sør-Afrikas historie.

En permanent utstilling i vakre omgivelser på eiendommen, Liliesleaf i Johannesburg, vier også Norges rolle som støttespiller for ANC.

I tekst, bilder er og radioopptak fra aparheidsregimets begynnelse i 1949 og til Nelson Mandela ble landets første demokratisk valgte president i 1994, gjenskapes et viktig kapittel i verdenshistorien.

– Jeg kjenner jo selvsagt godt til min bestefars- og ANCs historie, men Norges tette relasjon til Sør-Afrika og frigjøringskampen visste jeg lite om, fortalte Kwku Mandela til Erna Solberg.

Til VG sier filmskaperen Mandela at landets historie bør være en viktig del av sørafrikanernes utdannelse.

– Men det er enda viktigere å være klar over at min generasjon er Sør-Afrikas fremtid. President Cyril Ramaphosa er en del av Mandela-generasjonen. Jeg håper han vil forandre det landet vi har i dag, hvor unge mennesker sliter. Arbeidsledigheten er skyhøy, godt utdannede mennesker får ikke jobb og de uten skole- og utdannelse jobber for penger de ikke kan leve av, sier Kweku Mandela.

Erna Solberg vil vite hvordan det var for familien i de årene Nelson Mandela satt fengslet.

– Det var hardt og vanskelig for alle i familien. Jeg er født i 1985, fem år før Madiba ble løslatt. Året før, da jeg var fire år fikk jeg være med på å besøke ham i fengselet. Det var hardest for min bestemor, Evelyn, som var Nelson Mandelas første kone, sier Kweku.

Direktøren for Lilieleaf historiemuseum er stolt over at den norske statsministeren har satt av tid til å kunne gjenoppfriske kunnskapene om den mest brutale perioden i Sør-Afrikas historie.

– På denne eiendommen som var eid av min far, hadde alle som betydde noe i frigjøringskampen et opphold i et kortere eller lengre tid, sier Nicholas Wolpe.