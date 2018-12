MANN OG KONE: Jørn-André Holmen Tveten og Tora Marie Wedervang giftet seg på Mount Everest Base Camp. Foto: Jorn-Andre Holmen Tveten, Bilivoka.com

Giftet seg på Mount Everest: – Nervepirrende og fantastisk

Norges første par har giftet seg på Mount Everest Base Camp, på 5364 meter over havet.

– Å elske hverandre høyt, kunne vises ved å gifte oss veldig høyt, sier Jørn-André Holmen Tveten (27).

– Det var fantastisk følelsesladet og nervepirrende på en og samme tid. Vi visste at været kunne forandre seg på bare minutter, fortsetter han.

Først under en sammenkomst med 54 venner i Bamble i Telemark lørdag, fortalte han og kjæresten, Tora Marie Wedervang (26) at de på senhøsten utvekslet ringer under en buddhistisk bryllupsseremoni i fjellene i Nepal, ledet av en munk.

Til vennene hadde de sagt at de på jobbreise i Belgia.

Isteden spaserte kjæresteparet fra Stavanger 65 kilometer på syv dager fra landsbyen Lukla øst i Nepal.

De begynte å gå i shorts og T-skjorte.

Noen dager senere kom minusgrader og snø. Fremme på Base Camp var oksygennivået halvparten av hva det er på havnivå.

– Det er som å få fjernet en lunge, sier Tveten.

Han mener det er for lett å gifte seg i dag.

– Det er egentlig bare å skrive under på et papir. Men vi ville gjøre det spesielt, sier Tveten.



1 av 2 SLIT: Slik så skoene ut da de endelig var fremme på Mount Everest Base Camp. Jorn-Andre Holmen Tveten, Bilivoka.com

Han og kjæresten har reist til 50 land sammen. Begge jobber med IT.

– En stund tenkte vi på å gifte oss i kirken. Deretter tenkte vi på å reise et sted som var pent, men ikke fysisk vanskelig å nå, for eksempel Hawaii eller Seychellene. Det ville vært flott, men ikke unikt på samme måte, sier han.