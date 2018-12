IT’S-A ME, MUHAMMADU: Nigerias president Muhammadu Buhari sier at det virkelig er han som er på FNs klimatoppmøte. Foto: Carlo Allegri / X90181

Nigerias president avviser at han sendte «klone» til toppmøtet

UTENRIKS 2018-12-03T12:19:28Z

Nigerias president Muhammadu Buhari slår tilbake mot rykteflommen under klimatoppmøtet i Polen.

Publisert: 03.12.18 13:19 Oppdatert: 03.12.18 14:03

Nigerias president Muhammadu Buhari, som har sittet ved makten i Afrikas mest folkerike land siden 2015, måtte mandag svare på rykter knyttet til hans opptreden på FNs klimatoppmøte i Polen.

Etter at 75-åringen i 2017 i lange perioder var til medisinsk behandling i London, har det blitt spekulert i hvor dårlig helsetilstanden hans egentlig er. Dette førte til heftige rykter om at Buhari sendte en dobbeltgjenger av seg selv til klimatoppmøtet.

Rykteflommen ble så intens at presidenten så seg nødt til å gå ut og avkrefte ryktene.

– Det er den ekte meg, slo han fast overfor reportere i Polen da han ble stilt spørsmål om dobbeltgjenger-ryktene, ifølge The Guardian .

FNs klimatoppmøte, som går av stabelen mandag, begynte med å sende ut en advarsel om de katastrofale følgene av global oppvarming. De neste to ukene skal delegater fra 200 land gjøre et forsøk på å meisle ut en avtale som skal gjøre Parisavtalens visjoner til virkelighet.

På Twitter har Buhari vist til ryktene, omtalt dem som basert på «uvitenhet» og slått fast at de ikke overrasker ham.

– Jeg kan forsikre dere alle om at dette er den ekte meg. Senere denne måneden skal jeg feire min 76. bursdag. Og jeg henger fortsatt i, skrev han.

Bakteppet for klimatoppmøtet er mørkt: Ifølge en fersk FN-rapport haster det å få på plass endringer for å forhindre ekstrem hete, tørke, flommer og fattigdom. Vi har bare tolv år på oss, advarte FN.

Under den nigerianske presidentens lange sykeopphold i London gikk det også rykter om Buhari var død.

– Det var mange folk som håpet at jeg døde da jeg var syk. Noen gikk til og med til visepresidenten for at han skulle vurdere om de skulle jobbe for ham fordi de regnet med at jeg var død. Det gjorde ham selvfølgelig flau, sa 75-åringen.