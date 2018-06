SEIERSBYEN: Volgograd, som tidligere het Staliningrad, har en symbolsk verdi som seiersby i krig. Nå har noen bareiere her prøvd å få overtaket på britene i konflikten mellom Storbritannia og Russland. Foto: Arthur Bondar, VG

Russere erter britene med Skripal-gift

VOLGOGRAD ( VG) I VM-byen Volgograd tilbys britiske fotballfans en cocktail med navn etter giften som nesten drepte dobbeltagenten Sergej Skripal.

Forholdet mellom Storbritiannia og Russland har vært iskaldt siden britiske myndigheter kunngjorde at russerne med all sannsynlighet står bak det nesten dødelige giftangrepet på den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i den engelske byen Salisbury.

Mens Storbritannias makthavere tar angrepet på aller høyeste alvor, hindrer det ikke en bar i VM-byen Volgograd i å spøke med drapsforsøket.

Når det engelske fotballaget spiller VM- kamp mot Tunisia den 18.juni, tilbys britiske fotballfans en «Novichok-cocktail» på baren Grjadushka i sentrum.

Provoserende reklame

Da VG besøker den etterhvert svært omtalte nattklubben i Volgograd, er det første som møter oss, et stort klistremerke på inngangsdøra med #novichok, og det gul-svarte symbolet for radioaktivitet.

Baren har gått hardt ut med promoteringen av drinken med det kontroversielle navnet, og til og med laget en reklamefilm som har gått sin seiersgang på russiske sosiale media, og vekket harme i kommentarfeltet til britiske tabloidaviser.

«Fra Volgograd med kjærlighet»

I reklamen opptrer to sovjetiske kjemikere kledd i beskyttelsesdrakter, som blander seg frem til drinken på et laboratorium. Et bilde av Josef Stalin henger i bakgrunnen. Musikken er en klassisk russisk sang som maner til kamp.

« Novichok fra Sovjetunionen» , står det i fete typer på skjermen, etterfulgt av en stor eksplosjon og den påfølgende teksten «Til engelske supportere. Fra Volgograd med kjærlighet».

PSSST! Kreml vil ha tilgang på Skripal I saken om forgiftningen av far og datter Skripal, er siste utvikling at president Putin har bedt om at russiske myndighetspersoner får konsulær tilgang på Julia Skripal, og at russisk spesialtjeneste skal få ta del i etterforskningen av forgiftningen. Julia Skripal «ønsker ikke å benytte seg av deres tjenester», har hun sagt i et nylig intervju med nyhetsbyrået Reuters. ( Kilde: Guardian)

Sovjetisk krigsstolthet

Volgograd het tidligere Stalingrad og var åstedet for viktige slag under andre verdenskrig. Siden har byen vært et symbol på sovjetisk seier. Da president Vladimir Putin ble spurt for et år siden om Volgograd skulle være en av vertsbyene for VM, gjorde han selv et nikk til krigshistorien da han svarte « Vi kan jo ikke vinne uten Volgograd».