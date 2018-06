FORNØYD: Nord-Koreas leder Kim Jong-un under testingen av et luftvernsystem i mai. Under Kim har nordkorea utviklet avanserte atomvåpen, ballistiske missiler og andre avanserte våpensystemer. Foto: KCNA

Forsker om Kims atomprogram: En suksess

Donald Trumps politikk er nærmest en oppfordring til diktaturer å skaffe seg egne kjernefysiske våpen, mener atomvåpenforsker.

– Nord-Koreas atomvåpenprogram er en suksesshistorie, sier Målfrid Braut-Hegghammer, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på diktaturer og atomvåpen, og har gitt ut boken «Unclear Physics: Why Iraq and Libya Failed to Build Nuclear Weapons ».

Et av tegnene på suksessen er toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un som avholdes i Singapore tirsdag.

– Nord-Korea har utviklet kjernevåpen. Landet har utviklet et leveringssystem for atomvåpen som kan nå USA. Nord-Korea er i praksis anerkjent av Donald Trump som atommakt. Og Kim Jong-un får møte USAs president ansikt til ansikt, ramser Braut-Hegghammer opp.

Diktaturer med atomvåpen Diktaturer som har utviklet atomvåpen. Årstallet for første prøvesprengning i parentes. Sovjetunionen (1949)

Kina (1964)

Pakistan (1998)

Nord-Korea (2006) Diktaturer som har hatt atomvåpenprogrammer, men som senere er blitt avviklet Irak

Libya

Iran Øvrige atommakter USA (1945)

Storbritannia (1952)

Frankrike (1960)

India (1974)

Russland (tok over alle Sovjetunionens atomvåpen)

Israel (uoffisielt)

Samtidig har USA klart å undergrave sitt eget alliansenettverk, mener hun. Blant annet ved å svekke sin allianse med Sør-Korea. I tillegg blir Kinas innflytelse over Nord-Korea svekket når landet har kjernevåpen.

– Erfaringene med Nord-Korea er et godt argument for andre land å skaffe seg atomvåpen, spesielt land der USA ønsker regimeendringer, sier Braut-Hegghammer.

Regimeskifte

Det går nemlig ikke så bra med diktaturer som avvikler atomvåpenprogrammene sine. Både Saddam Hussein i Irak og Muammar al-Gaddafi i Libya forsøkte å utvikle kjernefysiske våpen.

Gaddafi ga opp forsøket i 2003, som en del av en avtale for å heve internasjonale sanksjoner mot Libya. Saddam Hussein klarte derimot å ødelegge for sine muligheter til å lage atomvåpen ved å invadere Kuwait i 1990.

– Lederen for Iraks atomvåpenprogram Jafar D. Jafar fortalte meg at Saddam Hussein sannsynligvis er det eneste eksemplet på en leder som forkludret sitt eget atomvåpenprogram, sier Braut-Hegghammer.

Iraks okkupasjon av Kuwait førte til den første Gulfkrigen i 1991. Hussein ble avsatt 12 år senere, da USA invaderte Irak i 2003. Gaddafi ble styrtet og jaget på flukt av libyske opprørere med hjelp fra NATO i 2011. Han ble drept av opprørerne senere samme år.

– Libya og Irak viser hvordan det går når land avvikler atomvåpenprogram. Da blir det regimeendring, sier Braut-Hegghammer.

Flere atomstater

Resultatet er at diktatorer som vurderer å gi opp atomvåpenprogrammene sine kommer til å tenke seg om et par ekstra ganger. Også demokratiske land kan bli mer positive til atomvåpen som et resultat av Trumps politikk, mener Braut-Hegghammer.

Dersom Nord-Korea fortsetter med sitt atomvåpenprogram, kan Sør-Korea og Japan komme under press for å utvikle egne kjernevåpen. Under presidentvalgkampen antydet Trump at både Japan og Sør-Korea burde skaffe seg kjernevåpen .

– Trump undergraver internasjonale avtaler, han oppfordrer land til å skaffe seg atomvåpen og han belønner stater som skaffer seg atomvåpen, sier Braut-Hegghammer.

Råd til Trump

Braut-Hegghammer er ikke spesielt optimistisk med tanke på toppmøtet mellom Kim og Trump. Til det har partene posisjonert seg for langt fra hverandre.

– Trump forventer noe håndfast. Kim kommer ikke til møtet for å gi fra seg sine atomvåpen uten videre, sier Braut-Hegghammer.

Det hjelper ikke at Trump ifølge flere kilder ikke er spesielt interessert i å høre på eller lese brifinger fra sine rådgivere.

«Jeg tror ikke jeg trenger å forberede meg så mye. Det handler om holdning. Det handler om vilje til å få ting gjort», uttalte Trump i forrige uke .

Braut-Hegghammer har et tydelig råd til den amerikanske presidenten.

– Trump må høre på ekspertene sine. Forbereder du deg ikke, mislykkes du. Nord-Korea fremstår som den modne staten her, og det er jo helt absurd, sier hun.