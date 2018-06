KVINNETUNGT: Spanias nye regjering består av elleve kvinner og syv menn – inkludert statsminister Pedro Sanchez. Her er de fotografert sammen med kong Felipe etter at de ble tatt i ed i Zarzuela-palasset utenfor Madrid torsdag. Foto: JAVIER LIZON / AFP

Ny regjering i Spania: Det du ser på dette bildet, er historisk

NTB

Publisert: 07.06.18 12:33 Oppdatert: 07.06.18 13:34

Spanias nye statsminister, sosialistlederen Pedro Sanchez, tar med seg rekordmange elleve kvinner i sin regjering.

Den nye, EU-vennlige regjeringen i Spania ble torsdag tatt i ed av kong Felipe.

Pedro Sanchez' nye regjering er bemannet med elleve kvinner, noe som er rekordhøyt i spansk regjeringssammenheng. Blant annet er kvinnelige statsråder satt inn i sentrale poster som forsvar og finans. Regjeringen har også seks mannlige statsråder.

Som mindretallsregjering med bare 84 av de 350 setene i nasjonalforsamlingen, den laveste andelen siden landet ble demokratisk etter Franco-diktaturet, vil sosialisten Sanchez stå overfor en rekke utfordringer for å skaffe seg parlamentarisk støtte til sin politikk.

Rajoy ute av politikken

Mariano Rajoy ble i forrige uke avsatt som statsminister som følge av et mistillitsforslag mot regjeringen. Mistillitsforslaget ble fremmet som følge av at 29 medlemmer av PP nylig ble dømt i en korrupsjonssak, blant dem partisekretæren.

Rajoy sier nå at han vil legge politikken på hylla.

– Min intensjon er å forlate politikken for godt. Det finnes andre ting å gjøre i livet enn å vie seg til politikk, sier Rajoy i et intervju med radiokanalen Cadena Cope.

– Jeg har hatt et svært intenst politisk liv og tror ikke det gir noen mening å fortsette lenger, sier 63-åringen.

Han legger til at han ikke kommer til å delta på det ekstraordinære partimøtet i juli der konservative Partido Popular (PP) skal velge Rajoys etterfølger.

Rajoy kunngjorde tirsdag at han trekker seg som PP-leder.

Dialog med Catalonia

Rajoys nå avgåtte regjering fratok Catalonia selvstyret etter at regionen forsøkte å løsrive seg i fjor høst, og truet med å beholde styringen over regionen dersom det ikke ble dannet en regjering de finner akseptabel.

Catalonias nye regionsregjering ble lørdag tatt i ed i Barcelona. Dermed fikk den spanske regionen tilbake selvstyret etter Madrids maktovertagelse.

Regionens nye president er Quim Torra, en nær alliert av Carles Puigdemont, som lever i eksil etter at Madrid avsatte hans regjering i fjor høst.

Torras 13 regionsministre ble tatt i ed i en følelsesladet seremoni fullspekket med separatistisk symbolisme. Flere av dem hadde kledd seg i gult, uavhengighetsbevegelsens farge.

Torras forrige forslag til regjering i den spanske regionen ble avvist av regjeringen i Madrid, men tirsdag i forrige uke, like før han ble avsatt som statsminister, godkjente Rajoy den nye regjeringen.

Vil være brobygger

Samme dag ble også Pedro Sanchez tatt i ed foran kong Felipe i Zarzuela-palasset ved Madrid. Spanias nye statsminister har lovet å bygge bro med separatistene i Catalonia.

Etter edsavleggelsen lørdag tok også Torra til orde for dialog med den nye statsministeren.

Den 46 år gamle økonomen Sanchez har ingen regjeringserfaring, og partiet hans har knapt en firedel av plassene i parlamentet. Men spansk lov tilsier at mistillitsforslagets forfatter stepper inn som ny statsminister.

Med kun 84 av i alt 350 plasser i nasjonalforsamlingen var Sanchez nødt til å søke støtte hos venstreorienterte Podemos, katalanske separatister og baskiske nasjonalister for å sikre flertall for mistillitsforslaget.

Med regjeringsutnevnelsen kan Sanchez nå ta fatt på jobben som statsminister i eurosonens fjerde største økonomi.

Førsteprioritet er å respektere Madrids budsjettforpliktelser overfor Brussel, ifølge Sanchez, som i likhet med partiet sitt er en varm tilhenger av både EU og euroen. 46-åringen skal dessuten styre landet i tråd med den konservative forgjengerens gjeldende statsbudsjett for 2018.

Kampen mot korrupsjon står også høyt på Sanchez' agenda, og han har lovet å snart holde nyvalg – men uten å sette en dato.

Ciudadanos i medvind

Sosialistlederen vil trolig møte hard politisk motstand, spesielt fra det unge sentrum-høyrepartiet Ciudadanos. Partiet var alliert med Rajoys regjering, men trakk støtten nylig støtten som følge av korrupsjonsskandalen.

Ciudadanos har bare 32 representanter i nasjonalforsamlingen, men er i sterk medvind på meningsmålingene og har krevd nyvalg.

Sanchez' inntog i statsministerkontorene regnes som et oppsiktsvekkende comeback for en mann som ledet sosialistpartiet under to knusende valgnederlag i 2015 og 2016. Han ble deretter kastet som partileder, men partigrasrota bidro til at han ble gjeninnsatt året etter.

Sanchez blir nå Spanias syvende statsminister siden demokratiet ble innført etter diktatoren Francisco Francos død i 1975.