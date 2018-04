ÅSTED: Ti personer er døde etter at en angivelig 25 år gammel mann kjørte inn i en folkemengde i Toronto i Canada. Foto: Carlo Allegri / X90181

Politimann hylles etter Canada-angrepet

Publisert: 24.04.18 08:15

2018-04-24

Mannen som er mistenkt for å ha kjørt inn i en folkemengde i Toronto mandag, skal ha ropt «drep meg». Nå hylles politimannen for å ha spart livet hans.

I en video som skal være fra pågripelsen av den mistenkte 25 år gamle Alek Minassain høres man at han ber politiet om å skyte seg. Pågripelsen skjer imidlertid uten at skudd blir avfyrt.

Politimannen roper gjentatte ganger at han skal legge seg ned. Kort tid senere ligger gjerningsmannen på bakken og blir satt håndjern på.

Pågripelsen skjer etter at Minassain angivelig kjørte inn i en folkemengde med en minivan mandag kveld, norsk tid.

Hendelsen, som antas å være med overlegg, kostet ti mennesker livet, og skadet 15.

Flere tar nå til sosiale medier for å hylle politimannen for måten han håndterte situasjonen på.

Canadas sikkerhetsminister, Ralph Goodale, skriver på Twitter at han er takknemlig for den modige og profesjonelle responsen fra politiet.

Forsvarsadvokat i Toronto , William Jaksa oppfordrer til å belønne politimannen, ifølge lokalavisen The Star. Andre hyller ham for å holde tilbake i den dramatiske situasjonen.

– Basert på hva som var kjent på tidspunktet for arrestasjonen, viste politiet i Toronto det som ser ut til å være en beundringsverdig tilbakeholdenhet ved å ikke skyte på den mistenkte da den mistenkte siktet på dem med et våpen, skriver Ari Goldkind.

Flere foreslår at politimannen, som ikke er navngitt, gis medalje for håndteringen sin. Politisjef Mark Saunders sier at måten politimannen reagerte reflekterer trening han har gått gjennom.

Minassian blir tirsdag fremstilt for retten, klokken 10.00 lokal tid, eller klokken 16.00 norsk tid, skriver politiet på Twitter. Politiet kobler ikke hendelsen til terrorisme, men motivet er foreløpig ukjent.

