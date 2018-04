Fant trolig verdens største barneofring i Peru

MASSEGRAV: Barn ble drept i en rituell ofring i nærheten av Trujillo i Peru. Foto: Gabriel Prieto / National Geographic via AP / TT NYHETSBYRÅN

Arkeologer i Peru mener de har funnet restene etter den aller største menneskeofringen av barn noensinne.

Levninger etter over 140 barn, drept sammen med 200 lamaer som del av en rituell ofring for rundt 550 år siden, er funnet på toppen av en knaus over Stillehavet ved La Libertad på nordkysten av Peru . Det meldte National Geographic torsdag.

Utgravningen utenfor byen Trujillo startet allerede i 2011, da de fant levningene av 42 barn og 76 lamaer i et 3500 år gammelt tempel like ved. Da utgravningene var ferdige fem år senere, hadde tallene steget til 140 barn og 200 lamaer, samt tauverk og tøy som er rundt 1400 år gammelt.

«Skjelettene til både barna og lamaene viste spor av kutt på brystbeina og ribbeinsbrudd, noe som tyder på at ofrenes brystkasser ble kuttet åpne og revet opp, muligens for å få fjernet hjertet» skriver National Geographic.

Arkeologene sier funnet er det største i Amerika, og mest sannsynlig i verden.

– Jeg hadde ikke forventet det. Og jeg tror ingen andre hadde det heller, sier antropolog John Verano til magasinet.

Selv om det er kjent av aztekerne, maya- og incafolket bedrev menneskeofring, har man aldri avdekket en lignende barneofring. Funnet er etter den mindre kjente chimu-sivilisasjonen og forskerne er i ferd med å levere en rapport.

Utgravningsstedet var tidligere kjent som Huanchaquito-Las Llamas og ligger ikke langt fra chimu-sivilisasjonens administrasjonssenter Chan Chan.

Barna skal ha vært i alderen fem til fjorten år gamle, de fleste mellom åtte og tolv år, ifølge magasinet.

