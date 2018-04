FANTOMTEGNING: Pornoskuespilleren Stormy Daniels offentliggjorde tirsdag en tegning av mannen hun hevder truet henne i 2011.

Stormy Daniels: Denne mannen forsøkte å true meg til taushet

Publisert: 17.04.18 19:42

Pornoskuespiller Stormy Daniels utlover nå en dusør på 100.000 dollar til dem som kan bidra til å identifisere mannen som skal ha forsøkt å true henne til å tie om sin påståtte affære med president Donald Trump.

Fantomtegningen av mannen ble offentliggjort i forbindelse med et intervju med Daniels på ABC-programmet «The View» tirsdag, melder CNN.

Ifølge Daniels er mannen i 30-årene, eller begynnelsen av 40-årene, veltrent og rundt 180 centimeter høy. I intervjuet hevder hun at mannens ansikt har brent seg fast i hukommelsen hennes.

Den påståtte trusselen skal ha blitt fremsatt i garasjeanlegget til et treningssenter i Las Vegas i 2011, kort tid etter at Daniels hadde gjort en avtale med tabloidmagasinet In Touch om å fortelle historien om det påståtte forholdet med den kjente forretningsmannen Donald Trump .

Intervjuet ble aldri publisert den gang fordi magasinet ble truet av Trumps advokat med søksmål.

I et tidligere intervju med CBS har pornoskuespilleren beskrevet hvordan mannen konfronterte henne i garasjen , og sagt hun skulle «la Trump være i fred» og «glemme historien».

Mannen, som hun ikke aner hvem var, skal ha truet henne foran datteren, som den gang bare var et spedbarn.

– Han kikket på min datter og sa at hun var en vakker, liten jente, og at det ville være synd om noe skulle skje med moren hennes. Så forsvant han, sa Daniels i intervjuet.

Hun bekrefter at hun tolket dette som en direkte trussel om vold.

I 2016 – bare måneder før presidentvalget - inngikk hun imidlertid en avtale med Trumps advokat Michael Cohen der han betale henne 130.000 dollar mot at hun ikke snakket offentlig om saken.

Daniels advokat Michael Avenatti, mener det er hevet over tvil at Daniels ble truet.

– Jeg påstår ingenting, jeg fastslår fakta. Og fakta er at min klient ble truet fysisk til å holde munn om det hun visste om Donald Trump, sier Avenatti, som ikke vil kommentere hvem som skal ha kommet med trusselen.

Cohen, som har vært Trumps personlige advokat, venn og såkalt fikser i 12 år, fikk for en uke siden sitt kontor, hotellrom på Loews Regency, sin leilighet i Trump Tower - og en bankboks - raidet av politiet .

Mandag kveld norsk tid møtte Cohen opp i retten i New York der hans advokater desperat forsøkte å argumentere for at dokumentene som ble beslaglagt sist uke ikke må granskes av FBI eller myndighetene, men av et spesialutnevnt organ.

Også Stormy Daniels var tilstede i retten. Etter rettsmøtet tok hun et kraftfullt oppgjør med Cohen .

– I mange år har Mr. Cohen oppført seg som om han står over loven. Han mener tydeligvis at den lille mann, eller kvinner som meg, ikke betyr noe. Det setter vi en stopper for nå, sa hun.

