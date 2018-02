PORNOSTJERNE: Stormy Daniels vil nå fortelle sin egen historie om en påstått affære med Trump i 2006. Foto: Matt Sayles / TT / NTB Scanpix

Pornostjerne om påstått Trump-affære: Kan fortelle min historie

Publisert: 16.02.18 16:31 Oppdatert: 16.02.18 18:13

Pornostjernen Stormy Daniels sier hun nå står fritt til å stå frem med sin historie om et påstått forhold til USAs president Donald Trump. Og, det er presidentens egen advokat som skal ha åpnet opp for hennes versjon av saken.

Daniels, eller Stephanie Clifford som er hennes egentlige navn, sier nå at Trumps advokat Michael Cohen brøt en taushetskontrakt etter at to nyhetssaker om det påståtte forholdet ble publisert tidligere i uken, sa hennes manager til nyhetsbyrået Associated Press .

Den ene saken var at Michael Cohen gikk ut i The New York Times og bekreftet at han hadde betalt 130 000 dollar av sine egne penger til henne rett før valgdagen i november 2016. Og, en artikkel i The Daily Beast som skrev at Cohen var i forhandlinger om en bokkontrakt i forbindelse med Danielssaken, sier manageren Gina Rodriguez.

– Alt er ute nå og Stormy kommer til å fortelle sin historie, sier Rodriguez til AP.

Advokaten: – Jeg så alt

The Daily Beast har fått tak i Michael Cohens salgspitch – sendt til flere store forlag og arbeidstittelen skal være «Trump Revolution: From The Tower to The White House, Understanding Donald J. Trump» Boken skal fokusere på advokatens rolle i presidentkampanjen og i hans businessliv.

“Ingen sak var for stor, for klissete eller for underlig for meg å takle (...) Jeg så alt sammen, jeg håndterte alt og det gjør jeg fortsatt, sier Cohen i pitchen, ifølge The Daily Beast .

Daniels fortalte første gang om det påståtte forholdet til Trump i 2011, da kjendisnettstedet The Dirty publiserte saken, men trakk den senere på grunn av trusler fra advokater om rettslige skritt, ifølge nettstedets grunnlegger, Nik Richie.

Hotellrommet i Lake Tahoe

Stormy-saken forsvant derved ut av offentligheten til den plutselig dukket opp igjen en måned før valget i 2016 nettstedet The Smoking Gun publiserte et sammendrag av saken – uten at de store nyhetsmediene plukket opp saken.

Cohen sa i går at betalingen til ms Clifford var gjort av han, med hans egne penger og at hverken Trumps organisasjon eller Trumps presidentkampanje var involvert i pengeutbetalingen til Clifford, og skal heller ikke ha refundert penger i ettertid, ifølge AP.

En talskvinne i Det hvite hus henviste i dag alle spørsmål om saken til Trumps advokat Michael Cohen.

Så, da gjenstår det å høre Stormys egen versjon av hva som, angivelig skal ha foregått på hotellrommet i byen Lake Tahoe, Nevada i 2006. Mellom pornoskuespilleren og Donald Trump – året etter han ble gift med sin tredje og nåværende kone Melania.