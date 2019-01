I THAILAND: Rahaf Mohammed al-Qunun på hotellrommet hvor hun barrikaderte seg på flyplassen i Bangkok. Foto: Foto: Human Rights Watch / AP

FN har gitt Rahaf (18) status som flyktning

UTENRIKS 2019-01-09T06:37:30Z

Australia bekrefter at de nå vurderer å bosette 18 år gamle Rahaf Mohamed al-Qunun, som har flyktet fra familien i Saudi-Arabia.

NTB

Publisert: 09.01.19 07:37

Lørdag kveld kom hun til Thailand med fly fra Kuwait, der hun hadde vært på besøk med familien.

På flyplassen i Bangkok ble hun stanset av immigrasjonsmyndighetene, som ville returnere henne til Kuwait.

18-åringen ba for sitt liv og hevder at familien har mishandlet henne både fysisk og psykisk. Hun hevder også å ha vendt seg bort fra islam, noe som er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia .

Etter å ha tryglet om hjelp på sosiale medier kom representanter for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) henne til unnsetning. Ifølge thailandsk politi ankom Qununs far og bror Bangkok tirsdag kveld, men hun nekter å møte dem.

Onsdag opplyste australske myndigheter at FN har gitt Qunun status som flyktning og at de på oppfordring fra UNHCR vurderer å gi henne opphold.

– Vi vil vurdere denne henvendelsen på vanlig måte, heter det i en kunngjøring fra det australske innenriksdepartementet.

– Regjeringen kommer ikke til å kommentere saken ytterligere, het det videre.