PÅ TILTALEBENKEN: Paul Manafort ankommer retten 15. juni Foto: MANDEL NGAN / AFP

Paul Manafort funnet skyldig på åtte punkter

UTENRIKS 2018-08-21T20:44:24Z

Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort er funnet skyldig på 8 av 18 tiltalepunkter, deriblant skattesvindel, melder Reuters.

Publisert: 21.08.18 22:44 Oppdatert: 22.08.18 00:11

Juryen ble ikke enige om skyldspørsmålet i de ti resterende punktene.

Manafort er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto, skriver New York Times .

Paul Manafort (69) var kampanjesjef for Donald Trump fra juni til august 2016. Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Han meldte seg for FBI i oktober 2017 , blant annet siktet for konspirasjon mot USA .

Aktoratet har anklaget Manafort (69) for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina.

Rettssaken er den første i Robert Muellers Russland-etterforskning – en etterforskning Donald Trump gjerne vil stanse.

Etterforskningen til spesialetterforskeren skal avdekke hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget høsten 2016 for å skade kandidaturet til Hillary Clinton slik at Trumps vinnersjanser økte.

Manafort er ikke tiltalt for lovbrudd knyttet til hans korte periode som Trumps valgkampsjef, men saken blir likevel ansett som en viktig prøvestein for Muellers etterforskning.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, har tidligere sagt til VG at hun tror Manaforts forhold til Donald Trump er den viktigste årsaken til at den kompliserte saken har fått så mye oppmerksomhet.

– Selv om rettssaken ikke handler om Trump eller valget i seg selv, er den et resultat av Muellers etterforskning. Den er på mange måter en prøvesak. Resultatet kan vise at Muellers arbeid ikke er en «heksejakt», at prosessen fungerer og at noen av Trumps nærmeste er korrupte – eller ikke. Resultatet kommer til å spille en rolle for hans videre etterforskning, sier hun.