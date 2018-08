SIMULTANOVERDOSE: Over 70 personer ble fraktet til sykehus etter å ha tatt overdoser av det syntetiske marihuana-stoffet K2. Foto: PUNDS, A. BRIAN / TT NYHETSBYRÅN

Tre personer arrestert etter masseoverdose i USA

UTENRIKS 2018-08-20T10:03:37Z

Flere titalls personer ble torsdag forrige uke fraktet til sykehus etter å ha tatt overdoser av det syntetiske marihuana-stoffet K2 i Connecticut, USA forrige uke.

Publisert: 20.08.18 12:03

– Pasientene hadde økt hjertefrekvens, lavere respirasjonsfrekvens og det var mye oppkast, sier Rick Fontana, sjef for nødetatene i New Haven, ifølge CNN .

Overdosetilfellene fant sted i parken New Haven Green i New Haven Connecticut, tirsdag kveld og onsdag morgen lokal tid.

Fontana forteller at noen var bevisstløse, mens flere gled inn og ut av bevissthet. Over 70 personer ble brakt til sykehus i løpet av 24 timer, melder NTB.

Tre arrestert

Flere medier skriver at det er snakk om mellom 70 og 80 tilfeller, samtidig som enkelte tallfester det til over 100 overdoser.

Onsdag kveld, samme dag som flere av overdosene fant sted, ble to personer arrestert for distribuering av stoffet som førte til overdosene, skriver National Public Radio . De to skal være pekt ut av ofrene som gjerningsmenn.

Fredag ble ytterligere én person arrestert i forbindelse med hendelsene. Den tredje personen skal være en kjenning av politiet.

Giftig stoff

National Public Radio skriver at politisjefen i New Haven, Anthony Campbell, satt igang en aksjon for å hindre at flere brukte stoffet som forårsaket overdosene.

– Vi prøver å nå ut til folk for å sørge for at de ikke bruker dette stoffet. Det er åpenbart forurenset, sier Campbell.

Han sier videre at K2-stoffet inneholder stoffet AB-Fubinaca, et stoff som ble oppfunnet i 2009, men aldri ble godkjent for kommersielt bruk.