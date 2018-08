FØLGER MED: Norges ambassadør til USA, Kåre Aas, fotografert foran residensen i Washington D.C. i fjor sommer. Foto: Jostein Matre, VG

Norges ambassadør: Vi må ta høyde for seks år til med Trump

UTENRIKS 2018-08-16T10:05:16Z

– Hvis det var presidentvalg i dag, ville Donald Trump ha vunnet, sier Norges ambassadør til USA, Kåre Aas. Han tror ikke på store endringer i mellomvalget.

Norges toppdiplomat i Washington åpnet opp om sine spådommer for det kommende mellomvalget i november under Arendalsuka. Han tror ikke demokratene vil vinne tilbake flertallet i Senatet, men at det kanskje kan være mulig i Representantenes hus.

– Det neste spørsmålet blir: Hva vil være den politiske konsekvensen av det? Kanskje ingenting. Jeg tror vi må legge til grunn at mellomvalget ikke vil føre til noen nevneverdige endringer når det gjelder den politiske dynamikken og den politiske situasjonen i USA, sier Aas.

– Står for det samme

I handelspolitikken må Norge derfor forberede seg på at president Donald Trumps linje, med økende tollmurer og mindre frihandel , blir videreført.

– Man har hatt en situasjon i USA i flere tiår hvor Det republikanske partiet har vært for frihandel, mens Det demokratiske partiet har vært mer proteksjonistiske. Nå mener jeg vi har en situasjon hvor begge partier står for det samme, sier ambassadøren.

Aas ser heller ikke for seg at Trump kommer til å endre sin handelspolitikk med det første.

– Trump mener det han gjør, fungerer perfekt. Han tar til inntekt for seg at den økonomiske veksten i andre kvartal var 4,1 prosent. Arbeidsløsheten har ikke vært mindre på mange år, og nå ser man faktisk at det er en reallønnsvekst for mange arbeidstagere i USA. Trump sier at dette er en konsekvens av den politikken han har ført.

– Kan bli sittende

Ambassadøren tror mange feilvurderer presidentens popularitet i den amerikanske befolkningen.

– Jeg tror vi må ta høyde for, og ha en plan for, at Trump godt kan sitte som president de neste seks årene.

– Jeg tror vi må erkjenne at Trumps retorikk går veldig hjem hos hans velgere og hans støttespillere. De tror på det han sier. Dette er jo millioner av mennesker som har levd i en økonomisk situasjon som har vært vanskelig i flere tiår. Deres drøm om at det gamle amerikanske industrisamfunnet skal gjenreises, lever sterkt blant mange.

– Tok feil

Aas mener mange analytikere, mediefolk og diplomater gjorde «en gedigen feil» da de ikke forsto hva som skjedde i USA rundt presidentvalget.

– Det tror jeg man hadde forstått hvis man bare hadde kjørt bil to timer ut av Washington. Det er viktig å forstå at Trump er likt av millioner av amerikanere. De mener at han er den beste presidenten de har hatt på mange, mange år.

Selv innrømmer ambassadøren at også han tok feil da han skulle spå utfallet av presidentvalget og tidligere mellomvalg. Nå noterer han seg at Trump holder god kontakt med velgerne sine.

– Det å tro at Trump bare sitter der og styrer for seg selv – det er ikke sånn det er. Er det valg i dag, så vinner han, sier Aas.

«World champion»

Ved den norske ambassaden i Washington følger de presidentens bruk av sosiale medier med interesse.

– Han er jo «world champion» når det gjelder Twitter. Det som er poenget med twittermeldingene hans, er at han kommuniserer med sine velgere. Det er interessant å følge med på, og se på alle «likes’ene» og «retweetene» han får. Det er et enormt engasjement rundt hans 10–15 daglige twittermeldinger, sier ambassadøren.