Ti år gammel jente blant de drepte i Toronto

NTB

Publisert: 23.07.18 19:15

UTENRIKS 2018-07-23T17:15:30Z

Politiet kjenner ikke motivet til mannen som skjøt og drepte to personer, og skadet ytterligere 13 personer i Toronto i Canada.

Det var en ti år gammel jente og en 18 år gammel kvinne som ble drept da en mann åpnet ild i Toronto i Canada søndag kveld.

Det opplyser Torontos politisjef Mark Saunders mandag kveld.

Han legger til at man fortsatt ikke kjenner til motivet for skytingen.

Tretten andre ble såret i skytingen, som skjedde på kvelden søndag. For flere av dem er tilstanden alvorlig eller kritisk, men stabil, opplyser sykehuset St. Michael's mandag kveld.

– Hele vår by er i sjokk over denne feige voldshandlingen, sier Torontos ordfører John Tory.

Han sier at politiet arbeider med å finne ut hva som skjedde, og hvorfor.

– Jeg lover hele Torontos befolkning, spesielt de som er direkte berørt av denne tragedien, at vi skal få svar på hvorfor dette meningsløse angrepet skjedde.

– Psykisk ustabil

Politiet har opplyst at den 29 år gamle mistenkte gjerningsmannen døde etter at han havnet i en skuddveksling med politiet. Det er uklart om han ble skutt av politiet eller om han tok sitt eget liv. Flere medier har meldt at han skjøt seg selv etter å ha åpnet ild mot politiet.

Skyteepisoden fant sted i nabolaget Greektown sentralt i Toronto rundt klokken 22 søndag kveld lokal tid.

Ifølge politisjef Saunders er skytingen ikke tilfeldig. Han utelukker ikke terror, men det er også kommet ubekreftede meldinger om at gjerningsmannen var psykisk ustabil.

– Det er ikke gjengrelatert. Det ser ut som det var noen som var svært forstyrret, uttalte lokalpolitikeren Paula Fletcher til CP24.

Svart hatt

En video viser en svartkledd mann med svart hatt som spaserer raskt, og som avfyrer tre skudd fra fortauet mot minst én butikk eller restaurant.

Greektown er en tett befolket bydel med mange restauranter og utesteder. Skytingen skjedde da mange familier var ute og spiste.

John Tulloch forteller at han og broren akkurat hadde gått ut av bilen sin da de hørte 20–30 skudd.

– Vi bare løp. Vi så folk begynne å løpe, så vi bare løp, sier han.

Skytingen førte til at mange ambulanser og politibiler rykket ut, og områdene i nærheten ble sperret av. Flere beboere gikk ut på gaten, noen av dem i pyjamas, for å se hva som skjedde.

Mer vold

Toronto har den siste tiden vært rammet av flere skyteepisoder, og i helgen skjerpet politiet vaktholdet i byen. Så langt i år har 26 personer blitt skutt og drept i byen. Det er en økning på 53 prosent sammenlignet med i fjor.

– Vi var så vant til å bo i en by der slike ting ikke skjedde. Men det skjer ting i disse dager, og det finnes ikke ord, sier Toronto-ordfører Tory.

Skytingen i Greektown skjer få måneder etter at føreren av en varebil kjørte inn på et fortau fullt av mennesker. Ti personer ble drept og 14 såret.

Kanadisk politi har ennå ikke sagt noe om motivet for det angrepet, men sjåføren, Alek Minassian, hadde på forhånd lagt ut en melding på sosiale medier der han refererte til en nettgruppe preget av kvinnehat. Åtte av dødsofrene var kvinner.