STEMPLET: Et søk på ordet «idiot» på bildesøket til Google gir tirsdag ettermiddag 28.8.18. dette svaret. Foto: FAKSIMILE, Google

Trump ut mot Google-søksresultater: – Fikset og farlige

UTENRIKS 2018-08-28T17:14:06Z

Den amerikanske presidenten langer ut mot Google og hevder at de stort sett bare viser saker med en negativ vinkel mot ham.

Publisert: 28.08.18 19:14

Dersom man søker på «idiot» på Google tirsdag kveld og klikker på bilderesultater , dukker det opp flust av fotografier av president Donald Trump . Dette er en såkalt «Google bomb», der noen har tuklet med algoritmene til søkemotoren slik at irrelevante resultater dukker opp.

– Stenger ute konservative stemmer

«Google bomben» i bilderesultatene er imidlertid bare en dråpe i havet, mener presidenten selv. Han tok tirsdag til Twitter for å lufte sin frustrasjon over resultatene som kommer opp dersom man søker på nyheter om ham. De er i hovedsak negative, hevder Trump.

– Googles søkeresultater for «Trump nyheter» viser bare standpunktene og dekningen fra de falske nyhetsmediene. Med andre ord er de FIKSET, for meg og andre, slik at nesten alle saker og nyheter er negative.

Han sier at CNN står for en stor del av nyhetene som dukker opp, mens republikanske og konservative medier – som presidenten omtaler som mer rettferdige- nesten er utelukket.

Dette er på langt nær første gang Trump går i strupen på mediene, i januar kunngjorde han at han ville dele ut pris for «partiskhet» og «korrupsjon».

Han hevder at så mye som 96 prosent av resultatene av et søk på «Trump nyheter» kommer fra venstreorienterte nyhetsmedier, noe han betegner som «farlig».

– Google og andre stenger ute konservative stemmer og gjemmer informasjon og nyheter som er bra. De kontrollerer hva vi kan se og ikke. Dette er en svært seriøs situasjon som vil bli tatt tak i, skriver presidenten på Twitter .

Benekter politisk slagside

Google har vurdert å endre søkealgoritmene sine for å møte utfordringene med falske nyheter og anklager om at søkeresultatene viser ubalanserte nyheter, skriver The Independent .

Selskapet sier at målet deres er å gi brukerne de mest relevante svarene.

– Søkemotoren er ikke brukt til å sette en politisk agenda, og vi skjevfordeler ikke resultatene i retning av politisk ideologi. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Google Søk og vi rangerer aldri resultater for å manipulere politisk, opplyser en Google-talsperson til CNN .

Det hvite hus skal «se på» Google-resultatene, sier økonomirådgiver Larry Kudlow tirsdag.

– Vi skal bare gjøre litt etterforskning, litt analyse.