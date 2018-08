UNGE LOVENDE: Abdul El-Sayed og Alexandria Ocasio-Cortez er fornøyde etter dagens andre valgmøte, i Flint, Michigan. Foto: Thomas Nilsson / VG

De vil gjøre Demokratene mer ekstreme

Publisert: 12.08.18 13:27 Oppdatert: 12.08.18 15:00

MICHIGAN (VG) Abdul El-Sayed og Alexandria Ocasio-Cortez kan bli Demokratenes nye superstjerner. De mener gammel politikk og gamle spilleregler ikke nytter lenger, dersom Demokratene skal klare å slå tilbake mot Donald Trump og Republikanerne.

– Når Det republikanske partiet har en fyr som Mitch McConnell som leder i Senatet og en president som Donald Trump , da må også vi være tøffere, sier 19 år gamle Bailey.

– Det handler ikke om å være kynisk, men mer aggressiv, legger venninnen Noor Khudhur, også hun 19 år, til.

Alex Theodoroff er 26 år gammel:

– Dersom vi virkelig tror på noe, så må vi stå for det og gjøre alt som står i vår makt for å få til de tingene. Republikanerne vil ikke lenger inngå kompromiss. De er villige til å gjøre det som må til for å få gjennom sitt syn.

– Hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det samme for å få til det vi ønsker? spør den 28 år gamle kompisen Keith Music retorisk.

Mot venstre

Kjæresteparet Nathan Leduc og Heather Alexander, begge 23 år gamle, sier akkurat det er en god oppsummering av hvordan de føler det nå. Bare for et par år siden var de langt mer villige til å følge dagens ledere av partiet, som Nancy Pelosi og Chuck Schumer. Nå mener de at de er for snille og for sentrumsorienterte. De er ikke lenger i takt med de unge, som har innsett at kraftigere lut må til.

– Det er liten tvil om at den yngre garde vil dra partiet lenger mot venstre, sier Alexander.

De ønsker at politikerne som skal representere dem, jobber for ting som gratis helsehjelp, bedre offentlige skoler, gratis høyere utdanning, bekjempelse av klimakrisen, tilgang på offentlig transport, men uten å ta imot donasjoner fra store selskaper som kan komme til å kreve noe i retur.

Og de ønsker at politikerne gjør dette uten å vike. Uten å godta det de mener er halvveis-løsninger.

VG møter disse og mange flere, unge demokrater på to valgmøter i Grand Rapids og Flint i Michigan. Med plakater som «Welcome Abdul and Alexandria. Heroes for the 99%» og «I feel the Bern for Abdul» møtte opp mot et par tusen mennesker frem i byene Grand Rapids og Flint.

Liberal superstjerne

Plakatreferansen til Bernie Sanders (76), som i 2016 vant Demokratens presidentprimærvalg i Michigan, var tydelig. Det var likevel ikke ham, en av de få eldre ledestjernene for denne gruppen, de hadde kommet for å se denne gang.

Alexandria Ocasio-Cortez (28) og Abdul El-Sayed (33), to fremtredende stemmer for denne unge progressive bølgen som akkurat nå rir Det demokratiske partiet, og som begge er blant rekordmange fargede som stiller til valg i USA i årets mellomvalg, var trekkplastrene.

Ocasio-Cortez, som har aner fra Puerto Rico, ble landskjent over natten da hun 26. juni sensasjonelt vant sitt primærvalg for å representere New Yorks 14. distrikt i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen. Distriktet består av deler av Bronx og Queens i New York by. Hun, som knapt noen hadde hørt om, vant mot Joe Crowley, som har vært kongressmann for Demokratene i snart to tiår.

Nå er hun nærmest blitt det liberale USAs nye superstjerne.

Ikke så mange hadde hørt om Abdul El-Sayed heller før han bestemte seg for å forsøke å bli Demokratenes kandidat til guvernør i Michigan. Hans primærvalg er var 7. august. I partiets progressive kretser håpet de at legen og muslimen skal bli den neste sensasjonen, men han tapte.

Feilen

– Det er på tide å få ting gjort. Vi skal ikke gi etter for det vi tror på, sa El-Sayed på spørsmål fra VG om tiden for kompromiss er over, da han og Ocasio-Cortez holdt korte pressekonferanser i etterkant av møtene.

Han mener Det demokratiske partiet så langt har vært uvillig til å omfavne fremtiden. Ifølge El-Sayed henger politikerne etter i utviklingen, og ser ut til å ha glemt en stor gruppe av sine velgere.

– Poenget er ikke hvor politikerne er, men hvor folket er. De ønsker seg disse tingene. Det handler bare om at den politiske eliten må forstå det. Det er en bevegelse vi ser over hele landet. Folk ønsker seg ærlige kandidater som står for ting som gratis helsevern og utdanning, og som ikke tar imot store pengesummer fra donorer, sier han.

Ocasio-Cortez tror det finnes et flertall blant potensielle demokratiske velgere for deres synspunkter allerede. Hun hevder at hennes kampanje klarte å utvide velgermassen med nesten 70 prosent de siste månedene før hennes valgseier.

– En feil partiet har gjort er at å tro at de kan svinge valgene vår vei ved å overtale de som er i tvil om de er demokrater eller republikanere til å stemme på oss, mens det som faktisk kan svinge det vår vei er å gå aggressivt etter, og overbevise, de demokratene som ellers ikke ville stemt. Snakker vi direkte til dem kan vi utvide vår velgerbase. Da vinner vi også valg, og da kan endring skje.

Skjør koalisjon

Politisk professor Matt Dallek ved George Washington University i den amerikanske hovedstaden ser den progressive bølgen som en videreføring av Bernie Sanders’ 2016-kampanje. Han tror ønsket om å trekke partiet lenger mot venstre kommer både som en reaksjon på at deres eget parti i lang tid har vært mer forsiktige i sin fremtoning enn mange ønsker, men også på det mange opplever som en trussel mot demokratiet fra president Donald Trump og hans administrasjon.

Han er likevel ikke overbevist om at dette er partiets endelige fremtid. Han mener Demokratene er avhengige av både de progressive grasrotkandidatene, som Ocasio-Cortez, og de mer moderate stemmene for å kunne vinne tilbake flertallet i Representantenes hus.

– De trenger en koalisjon mellom disse ulike fraksjonene. Det er ikke enkelt og kanskje er det bare deres motstand mot Donald Trump som vil klare å holde dem sammen. Også internt på venstresiden er det ulike ting de er mest opptatt av, sier han.

Steg for steg

Selv lengst fremme i køen i Grand Rapids, i forkant av valgmøtet der, er det usikkerhet å spore.

– I en ideell verden ønsker jeg meg en mer liberal plattform enn det partiet har i dag, men jeg er usikker på om det er realistisk å vinne nok stemmer for en slik plattform. Jeg skal uansett gjøre mitt for at det skjer, sier Nathan Leduc.

Kjæresten Heather Alexander er et snev mer optimistisk.

– Vi må nok trolig ta små steg om gangen, men om ti år tror jeg mye har endret seg. Da tror jeg vi er der.