TRADISJONELLE VERDIER: John McCain målbar tradisjonelle konservative verdier og ble aldri med på den nykonservative bølgen som begynte under Reagans presidenttid, sier en USA-ekspert VG har snakket med. Foto: Thomas Nilsson / VG

Eksperter om John McCain: – I et slikt system har ikke lenger politikere som McCain noen plass

Med John McCain døde en av USAs mest anstendige politikere. USA-eksperter mener president Trump systematisk har jobbet for å undergrave den amerikanske krigsheltens integritet.

– Hvilken betydning hadde John McCain i amerikansk politikk?

– Han har en lang karriere, med sine 35 år i kongressen. Han kom inn under Ronald Reagans tid og representerte den typiske republikaneren fra den tiden. Det var en tid da politikerne debatterte med hverandre på dagtid og kunne dra ut og drikke bourbon og spille kort, på tvers av partigrensene, på kvelden, sier Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og USA-ekspert.

Knutsen mener denne kollegialiteten forsvant i løpet av Reagans presidentperiode , men anser McCain for å henge fast i den gamle væremåten.

– Han målbar de tradisjonelle konservative verdiene og ble aldri med på den nykonservative bølgen som begynte under Reagan. Spesielt i utenrikspolitikken som fikk en idealistisk demokratisk agenda kombinert med en økt villighet til å bruke militær makt, spesielt i tiden etter 11. september 2001. Men McCain fortsatte å målbære de tradisjonelle republikanske verdiene og det ble et økende sprik mellom ham og partiets ledelse gjennom 2000-tallet, sier han.

I en siste uttalelse som senator John McCain skrev rett før han døde, og som ble lest opp på en pressebriefing i Arizona mandag, advarte McCain mot hatet som brer om seg i verden, skriver NTB.

– Vi svekker vår storhet når vi blander patriotisme med lokal rivalisering som har gitt grobunn til bitterhet, hat og vold i alle verdens hjørner, leste McCains talsmann Rick Davis opp fra uttalelsen.

«Duty, honor, country»

USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Senter for transatlantiske studier, Svein Melby, mener McCain var en ekte patriot, og det er en æresbetegnelse i USA.

– Han personifiserte den amerikanske general Douglas MacArthurs idealer om «duty, honor, country» . McCain var således lite opptatt av egen person og det var først og fremst USAs anliggende han var opptatt av. Av den grunn ble han derfor ansett som en spesiell skikkelse i amerikansk politikk. Han vi nok bli mest husket for å være en autoritet i sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Kongressen.

En av de mest kjente kranglene mellom senator John McCain og daværende presidentkandidat Donald Trump, var Trumps angrep i 2016 på McCains krigsinnsats under Vietnamkrigen.

Han skapte furore da han sa rett ut at McCain ikke var en krigshelt.

«Han er ikke en krigshelt», sa Trump . «Han kalles en krigshelt fordi han ble tatt til fange. Jeg liker folk som ikke ble tatt til fange»

Angrep McCains integritet

– Er du overrasket over at Trump kom unna med dette angrepet? Og ett år senere ble valgt til president?

– Dette var en av de første Trump-utspillene, og vi trodde ikke han ville overleve dette. «Nå har han gått over streken og vil tape nominasjonen», sa mange etter angrepet på McCain. Men, han vant jo ..., sier Melby.

Knutsen lurer fortsatt på hva som har skjedd med Amerika.

– Hvordan kunne det være mulig at en fyr som Trump kom unna med å angripe en mann med så høy integritet som McCain? Og rett etter vinne presidentvalget, sier han.

NTNU-professoren mener Trumps angrep var planlagt.

– Det at han var krigsfange i Hanoi i nesten seks år, var McCains politiske kapital og Trumps utspill rokket ved heltestatusen og var et vellykket forsøk på å ødelegge McCains grunnleggende styrke. Men andre presidentkandidater har gjort lignende ting før; George W. Bush jr. kastet, for eksempel skitt på John Kerrys innsats i Vietnam . Bush kom seg unna dette skitne trikset og vant valget. Så, det har vært forberedelser til Trumps komme over lengre tid, sier professor Knutsen.

Det har vært en strøm av kondolanser og støtte fra både republikanere og demokrater etter McCains dødsfall, men Trump var lenge stille. Han gjorde et poeng av å kondolere familien , men ikke nevne McCain eller hans politiske gjerning. Først mandag kom en uttalelse:

– Til tross for at vi var uenige i fremgangsmåter og politikk, så respekterer jeg John McCains innsats for vårt land, og til hans ære har jeg signert en proklamasjon om at USAs flagg skal vaie på halv stang fram til dagen han skal bisettes, sto det i uttalelsen.

Veldig ulike personligheter

– Man skulle jo kanskje forvente at Trump ville legge til side konflikten i en sådan stund. Men det er ikke mulig å se for seg to mer ulike personligheter enn McCain og Trump, som primært er opptatt av seg selv, sier Melby.

Så har jo også McCain på sin side, allerede i mai, gjort det klart at president Trump ikke er invitert til begravelsen hans, ifølge New York Times .

– Jeg leste på Twitter at McCain ønsker at Bush og Obama skal holde taler i begravelsen. Han ber altså to av sine tidligere motstandere, og ikke den sittende presidenten, om å holde tale. Det er jo veldig spesielt, sier Knutsen.

– Hvilken posisjon hadde John McCain i Det republikanske partiet?

– McCains linje i amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk var den tradisjonelle linjen. Det var viktig med allianser og engasjement for å påta seg ansvar rundt omkring i verden. USAs rolle som den ledende aktør i verden er nå i ferd med å forsvinne under Trump, sier Melby.

To tabber

Knutsen minner om to ting som på en negativ måte har preget den politiske karrieren til McCain:

– Han ble anklaget for korrupsjon rundt 1990. Han ble hvitvasket for anklagene men saken heftet lenge ved ham. Det er kanskje derfor han har vært så nøye med å holde sin sti ren, i senere år.

Den andre tabben hans kom da han valgte Sarah Palin som visepresidentkandidat, mener Knutsen.

Melby støtter Knutsen i at Sarah Palin-valget var en kapital feil.

– I dette tilfelle tenkte McCain ikke på hva som gagner USA best. Det har han også innrømmet senere og sagt at han burde ha valgt Joe Lieberman, som han selv ville ha. Men han lot seg overkjøre av strategene i partiet, sier forskeren ved Institutt for forsvarsstudier.

En anstendig mann

Det er som nevnt anstendigheten som McCain er aller mest forbundet med. Og det fineste beviset på det kom i valgkampen mot Obama i 2008.

Under et valgmøte var det en kvinne som grep mikrofonen og sa, ifølge Time Magazine, « Jeg kan ikke stole på Obama. Jeg har lest om ham, og han er ikke, han er ikke – han er araber.»

Da ristet McCain på hodet og svarte umiddelbart: «Nei, frue. Han er en anstendig familiefar, en borger jeg tilfeldigvis er uenig med på en del fundamentale områder, og det er det denne valgkampen dreier seg om.»

– Var denne anstendige kommentaren, isolert sett, positiv eller negativ for utfallet av valgkampen?

– Jeg tenker at dette var en ærlig uttalelse fra McCain. Han skilte mellom sak og person. I debattene med Obama var McCain sjenerøs med Obama og det var slik han var. Han sto for de gamle amerikanske idealene fra 50 – og 60-tallet, men i amerikansk politikk i senere tid har ikke disse idealene gitt politisk uttelling. Sånn sett var han taktisk sett akterutseilt, sier Knutsen.

Utenfor partiboksen

Kommentaren var kanskje ikke så lurt rent valgkampmessig, mener Melby.

– Men slik har McCain aldri tenkt. Han tenker utenfor denne partiboksen og gjør det han mener er anstendig, sier Melby.

– Kan man i fremtiden vinne presidentvalget i USA på en anstendighetsplattform?

– Her har vi et politisk system som har gått i stykker. Valgkampene er blitt svært dominert av penger, og nå er det nesten ikke noe tak på hvor mye man kan bidra med til kandidatene. USAs politiske dynamikk preges mer og mer av penger – på den ene siden av styrtrike forretningsmennsom sponser en politikk som gagner dem selv, på den annen side av ambisiøse politikere som søker pengesterke sponsorer. I et slikt system har ikke lenger politikere som McCain noen plass, sier Knutsen.

Melby sier det blir spennende å se utfallet av valgene nå i november.

– Det er et klart flertall av amerikanere som ikke er fornøyd med den politiske situasjonen vi har nå. Man kan derfor fort se en reaksjon på dagens politiske debattklima og muligens få et oppsving for anstendige politikere som John McCain, sier han.