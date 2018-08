DREPT: Utenfor «Journalistenes hus» i Moskva er det satt opp bilder og lagt ned blomster til minne om de tre. Fra v.: Aleksander Rastorguev, Kirill Radtsjenko og Orkhan Dzjemal. Foto: Sergei Savostyanov / TASS

Tre journalister drept - laget reportasje om omstridte leiesoldater

Publisert: 01.08.18 03:56

UTENRIKS 2018-08-01T01:56:15Z

Tre russiske journalister er bekreftet drept i den sentralafrikanske republikk. De laget dokumentarfilm om leiesoldater fra det omdiskuterte russiske militærselskapet Wagner.

Wagner omtales som Russlands svar på amerikanske Blackwater, og er landets største private, paramilitære kontraktør. De skal blant annet ha hatt en rekke leiesoldater på bakken i Syria , der mange av dem skal være drept i amerikanskledede bombeangrep.

Russisk UD bekrefter tirsdag kveld at de tre mediefolkene er journalisten Orkhan Dzjemal, fotografen Kirill Radtsjenko og regissøren Aleksander Rastorguev.

– Ambassadøren vår i den sentralafrikanske republikk kjente dessverre ikke til at de tre var i landet, skriver russisk UD på sine hjemmesider.

AFP skriver at likene av de tre ble funnet 23 kilometer fra byen Sibut. AFP skriver også at de ble drept av ikke identifiserte væpnede menn.

Dokumentar skal ha vært et prosjekt sammen med en organisasjon for undersøkende journalistikk, «TsUR». Sjefredaktøren der, Andrej Konjakhin, sier til BBCs russiske utgave at de sist hadde kontakt med journalistene søndag kveld.

– Det er tungt å snakke om dette, det er mine venner, sier han til BBC.

«TsUR» er et journalistisk prosjekt som ble initiert av Mikhail Khodorkovskij, den tidligere oljemagnaten som røk uklar med Vladimir Putin og som i mange år satt fengslet i Russland - før han ble løslatt rett før Sotsji-OL og nå bor i England.

– Jeg håpet til siste stund at de bare var tatt til fange og kunne reddes, skriver Mikhail Khodorkovskij i en pressemelding.

– Dette var modige menn. Jeg vil gjøre en innsats for å identifisere gjerningsmennene, fortsetter den tidligere mangemilliardæren.

En rekke media, blant dem den russiske opposisjonsavisen Novaja Gazeta, har tidligere meldt om at leiesoldater fra Wagner opererer i den sentralafrikanske republikk.

Selskapet Wagner knyttes av mange til Jevgenij Prigozjin, en russisk oligark som av Robert S. Mueller ble anklaget for å ha en rolle i «informasjonskampanjen» mot det amerikaske presidentvalget i 2016.

Prigozjin kalles også «Putins kokk». Washington Post skrev i februar at han er en mann som er villig til å gjøre «de skitne jobbene» for president Putin.

– Amerikansk etterretning mener at Prigozjin «nesten sikkert» kontroller Wagners leiesoldater i Syria, skrev avisen.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov har benektet at det finnes russiske leiesoldater i Syria.

Ifølge en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt var leiesoldatene aktive på russisk side på Krim og i Øst-Ukraina i 2014 og dukket så opp i Syria fra høsten 2015.

Kilder har hevdet overfor både Wall Street Journal og fontanka.ru at Wagner har hatt opptil 1000 tungt bevæpnede russiske soldater i Syria. Den franske radiostasjonen Europe1 har tidligere meldt om russiske leiesoldater også i den sentralafrikanske republikk. Landet er i praksis delt mellom ulike væpnede grupper. Til tross for at landet har en rekke naturressurser, trenger halve befolkningen humanitær hjelp ifølge FN.