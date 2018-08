EKSTREM VARME: Marit Johannessen tok dette bildet av temperaturmåleren i formiddag. Hun er for tiden på ferie Torrevieja i Spania, som er et av stedene varmen toppet seg denne uken. Foto: Privat

Hetebølgen i Sør-Europa fortsetter til tirsdag: – Ekstrem varme

Publisert: 05.08.18 22:10

UTENRIKS 2018-08-05T20:10:43Z

– Vinden var varm som en hårføner, sier norske Hege Andersen om gårsdagen i Portugal der den den 37 år gamle varmerekorden ble slått i hovedstaden. Hetebølgen er ventet å avta fra tirsdag av, sier meteorolog.

Lisboas 37 år gamle varmerekord ble i går slått da temperaturen i den portugisiske hovedstaden nådde 44 grader lørdag.

Det opplyser portugisiske meteorologer søndag. Den gamle rekorden lød på 43 grader og er fra 1981, skriver NTB.

Utvalgte temperaturer mål i Europa i går: Meteorologisk institutt sin liste over utvalgte temperaturer målt i Europa i går: Cordoba – 45,1 grader

Lisboa – 44,0

Sevilla – 41,9

Granada – 41,3

Sageres – 40,4

Toledo – 41,0 Kilde: Meteorologisk institutt/Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør.

– Vind som fra en hårføner

Lenge sør for hovedstaden, i den portugisiske byen Lagos, er Hege Andersen på ferie med mannen sin.

Selv om Andersen sier de ikke har opplevd ekstremvarme slik det har blitt beskrevet i media, forteller hun at dagen i går var særlig varm, med over 40 grader i skyggen på det varmeste.

– Det var trykket luft, og på ettermiddagen kom det vind og litt regn. Denne vinden var veldig varm, som fra en hårføner, sier hun.

– Det varte en times tid, med høy luftfuktighet og trykkende luft, legger hun til.

Dagen i dag sier hun har vært bedre med 30–35 grader på målestokken.

– Vi nyter dagene på stranden med godt badevann og kaldt drikke. Ingen dramatikk på grunn av varmen her, men litt lenger inn i landet i Monchique har de en kraftig skogbrann som begynte fredag.

The Associated Press skriver gårsdagens varmeste temperatur ble målt i Alvega, sentralt i Portugal, der det var 46,8 grader. Landets stående rekord på 47,4 grader fra 2003, blir altså stående.

Varmen ventes å avta til uken

Ifølge værmeldingen for søndag skal temperaturene fremover i Sør-Europa synke litt, men det er fortsatt ventet ekstremt varmt vær, melder NTB.

Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt bekrefter til VG at varmen i Spania , Portugal og ellers i Europa vil fortsette noen dager til, før den så vil synke under 40-gradene.

– Det er meldt rundt 40 grader i dag og i morgen. Deretter vil det bli noen grader kjøligere fra tirsdag av, fortsetter hun.

– Kan det forventes å blusse opp igjen?

– Om man ser en uke frem i tid, er de varmeste dagene i dag og i morgen. Det ser heller ikke ut til at de ekstreme varmetemperaturene vil komme igjen den neste måneden, sier hun.

– Måtte bryte av og reise hjem

Også i Spania kunne norske turister i dag fortelle om eksplosiv varme.

– Her er det en ekstrem varme nå. Vi var på The Lemon Market i dag, men måtte bryte av og reise hjem, sier Marit Johannessen som for tiden ferierer i Lomas De Cabo Roig i Torrevieja i Spania.

Lørdag fortalte Johannessen VG om hvordan hun og datteren har taklet den brennende heten – samme dag som årets varmeste dag ble registrert i Spania.

Søndag viste temperaturmåleren hennes utrolige 48,5 grader, som er enda varmere enn i går.

– Selv med capser, vann, is og håndvifte, rant svetten og man ble helt matt. Derfor søker vi nå dekning i leiligheten med aircondition på, sier hun til VG.

Johannessen har elleve ferier i De forente arabiske emirater bak seg, og har tidligere tilbrakt sommeren i Dubai. Hun sier kunnskapen fra disse feriene, kommer godt med nå.

– Når du går ut er det som en vegg av varme som møter deg. Du blir veldig kjapt utmattet, og situasjonen kan fort bli farlig om man ikke tar forholdsregler nå.

Johannessen sier hun og familien også kommer til å ta salttabletter heretter for å takle varmen bedre.

– Jeg har satt aircondition på 25 grader inne og det kjennes iskaldt ut. Men jeg kan ikke kjøre den lavere fordi vi da vil bli syke av de voldsomme temperatursvingningene.

Ikke unaturlig

Ifølge statsmeteorolog Skattør, er det ikke noe unaturlig med hetebølger i Europa på denne tiden av året.

– Man skal ikke kimse av at det kan være farlig, men det er ikke unaturlig.

Det kanadiske County of Simcoe Paramedic Services delte i dag en infotavle på Twitter med typiske tegn på varmerelaterte sykdommer:

Tropevarmen over i Norge

For Norges del, er tiden med tropevarme, ifølge Skattør, nå over, og meteorologen opplyser at det er kjølig luft som ligger over Norge nå.

– Dagene med mange dager over 30 grader etter hverandre, er altså over for i år her hjemme, sier hun.