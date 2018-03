SJEFEN: Vladimir Putin på scenen i Sevastopol på Krim. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

– Vi kan se for oss Putin som både kynisk og hensynsløs, men han er ikke dum. Hvorfor skulle han gjøre dette?

Publisert: 22.03.18 22:52 Oppdatert: 22.03.18 23:31

MOSKVA (VG) Mens vestlige land står stadig mer samlet om at det var Russland som sto bak giftangrepet i Salisbury, er oppfatningen i Moskva ganske annerledes.

– Vil Storbritannia løse saken eller straffe Putin? Noen gang virker det som om det viktigste er å straffe Putin, sier Andrej Kortunov, generaldirektør for Russlands utenrikspolitiske råd, en tenketank som nok også har betydning for avgjørelsene i Kreml.

VG møter ham på kontoret, som ligger ved en arm til Moskva-elven, i bygningen der Bill Clintons spindoktorer i 1996 - i all hemmelighet - hjalp Boris Jeltsin til valgseier.

Sist helg ble det klart at Russland, ikke så overraskende, viser ut like mange britiske diplomater som Storbritannia sendte ut russere; 23 i tallet. Bakteppet er giftangrepet på eks-agent Sergej Skripal og datteren Yulia. Britisk etterretning mener nervegiften kan spores til Russland, og har fått støtte fra USA og NATO.

Torsdag kveld gikk også EU-president Donald Tusk ut med støtte til britene.

– Det som bekymrer meg, er måten de uttrykker seg på i London. At det ikke er tvil om at det var Putin selv som ga ordren om å bruke dette giftvåpenet mot en forræder. Vi kan se for oss Putin som både kynisk og hensynsløs, men han er ikke dum. Det er også bevist. Hvorfor skulle han gjøre dette?, spør Kortunov.

Kortunov, som har bakgrunn som sovjetisk diplomat og som har undervist blant annet ved Berkeley-universitetet, etterlyser at britene legger fram bevis for at det er russerne som står bak.

Han trekker fram et poeng som han mener svekker britenes sak:

– Alle husker det som skjedde før Irak-krigen da en tidligere britisk statsminister, Tony Blair, hevdet at Saddam Hussein hadde kjemiske våpen. Det viste seg til slutt at det var feil.

– Både Storbritannia og Russland har forpliktet seg til å følge den internasjonale konvensjonen om kjemiske våpen, og ut fra den er det klare regler. Britene kunne kreve svar fra Russland innen et visst tidspunkt. Men hvorfor bruker de ultimatum?

Eks-spionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet, og statsminister Theresa May er klar på at sporene peker mot russiske myndigheter.

– Men hvorfor skulle Skripal være så viktig for russiske etterretning at de ville ta en så stor risiko? Det virker ikke sannsynlig som jeg ser det, sier Andrej Kortunov.

– Vil dette forverre klimaet mellom vesten og Russland ytterligee?

– Det store spørsmålet er hvor tøft Russland vil reagere. Jeg tror ikke Moskva vil eskalere situasjonen, til tross for de sterke uttalelsene fra London.

Kortunov mener det er viktig å huske på at bare noen dager gjenstår til søndagens presidentvalg i Russland.

– Derfor kan en ikke forvente at Putin ber om unnskyldning og legger fram lise over alle sine agenter. Han må vise at han er sterk før valget. Det imaget vil han ikke gi slipp på.

Russerne møter imidlertid kraftig motbør fra vesten. USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia sier i en felles uttalelse at de mener Russland sto bak giftangrepet i Salisbury.

De kaller Salisbury-forgiftningen den «første offensive bruken av nervegift i Europa siden andre verdenskrig».

Skripal og hans datter Julia ble forgiftet i Salisbury i Storbritannia for halvannen uke siden, og tilstanden deres er fortsatt kritisk. Det snakkes om at de er utsatt for den sovjetiske nervegiften Novitsjok.

– Da bør de legge fram bevis på det, sier Andrej Kortunov.

– Bør de skyldige straffes?

– Selvfølgelig! Dette var en forferdelig handling, og ingen bør slippe unna det. Litviknov-saken aldri skikkelig løst. Det bør skje med denne saken.