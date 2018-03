GIFT SIDEN 2005: Donald Trump jr. og Vanessa. Her på et bilde fra januar i fjor. Foto: AP

Vanessa og Trump jr. skilles

Publisert: 15.03.18 23:49 Oppdatert: 16.03.18 01:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-15T22:49:05Z

Presidentens eldste sønn og kona går hvert til sitt etter over tolv års ekteskap.

Det var New York Post som først omtalte at Vanessa Trump hadde levert skilsmissepapirer i høyesterett på Manhattan i New York torsdag. Ifølge dokumentene har hun søkt om en såkalt «ubestridt skilsmisse», som indikerer at paret allerede er enige om detaljene.

Natt til fredag norsk tid bekrefter paret bruddet i en felles uttalelse til avisen.

– Vi vil alltid ha en enorm respekt for hverandre og våre familier. Vi har fem vakre barn sammen, og de forblir vår topp prioritet. Vi ber om privatliv i denne tiden, skriver de.

Paret, som begge er 40 år, giftet seg i november 2005. Bryllupet ble holdt på farens luksuseiendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida , samme sted hvor presidenten giftet seg med sin tredje kone Melania i januar samme år.

Nyheten kommer dagen etter at flere amerikanske medier meldte om trøbbel i ekteskapet. New York Post siterer venner av paret på at de har levd separate liv den siste tiden, blant annet som følge av den hektiske reisevirksomheten til Trump jr., som styrer Trump Organization sammen med broren Eric.

– Problemene har vært der lenge. Paret hadde håpet å holde sammen, men det blir vanskeligere å løse problemene. Han er aldri der, sier en kilde til avisen.