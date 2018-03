Russland mener nervegift kan ha kommet fra Sverige

NTB

Publisert: 17.03.18 19:09

UTENRIKS 2018-03-17T18:09:29Z

Russland peker på Sverige blant flere andre land som kan ha spredt nervegiften som ble brukt mot Sergej Skripal i Storbritannia.

Russland avviser fortsatt alle anklager om at de sto bak nervegiftangrepet mot den tidligere spionen Skripal og hans datter Julia, og løfter i stedet fram andre spor.

– Den mest sannsynlige kilden til denne kjemikalien er de landene som på slutten av 90-tallet drev intense studier fra Novitsjok-prosjektet, sier talskvinne Maria Zatsjarova i det russiske utenriksdepartementet til TV-kanalen Rossiya-24.

Hun nevner spesifikt Storbritannia, Slovakia, Tsjekkia og Sverige, foruten USA.

Opplysningene avvises på svensk hold, og utenriksminister Margot Wallströms kontor kaller det helt feilaktig å tro at Sverige skulle være innblandet.

– Vi tilbakeviser disse opplysningene fullstendig. Sverige er ikke innblandet i dette, sier Margot Wallströms pressesekretær Erik Wirkensjö til Aftonbladet .

Også Tsjekkia avviser anklagene. Utenriksminister Martin Stropnicky sier på Twitter at det ikke er noe substans i påstandene.

Tidligere lørdag kunngjorde Russland at de utviser 23 britiske diplomater. De stenger også kulturinstitusjonen British Council.

Dette er et motsvar på at Storbritannia tidligere i uken utviste 23 russiske diplomater.

Statsminister Theresa May sier at tiltaket var ventet, og at det nasjonale sikkerhetsrådet vil komme sammen i begynnelsen av neste uke for å vurdere veien videre.

– Russlands svar endrer ikke noe på kjensgjerningen, nemlig et drapsforsøk på to personer på britisk jord. Og det er ingen annen konklusjon enn at den russiske stat er skyldig, sa May i en tale i London lørdag.