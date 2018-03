BOMBET: Det kurdiske området Afrin i Nord-Syria blir utsatt for tyrkiske luftangrep. Foto: KHALIL ASHAWI/Reuters

Tyrkiske medier: Islandsk 32-åring drept i Afrin

Publisert: 07.03.18 11:51

ISTANBUL/OSLO (VG) Islendingen skal ha blitt drept i Tyrkias krig mot den kurdiske militsen YPG i Nord-Syria.

Den islandske 32-åringen skal ha tilsluttet seg YPG, og den 24. februar kostet det ham livet, ifølge den tyrkiske kringkasteren CNN Türk. Den avdøde mannen skal bli sendt tilbake til hjemlandet.

Saken er blitt omtalt i flere islandske aviser det siste døgnet, men er ikke blitt bekreftet fra landets myndigheter. Heller ikke det islandske utenriksdepartementet kan foreløpig bekrefte dødsfallet.

– For øyeblikket gjør departementet undersøkelser, uttaler informasjonsansvarlig Sveinn H. Gudmarsson til VG onsdag formiddag.

Skal ha tilhørt venstreradikal gruppe

Islendingen skal være en del av en større gruppe væpnede venstreradikale utlendinger som har reist til Syria for å krige sammen med kurderne og bekjempe den såkalte Islamske staten (IS).

Gruppen, Den internasjonale frihetsbataljonen, omtaler ham som en «udødelig martyr» på sin Facebook-side. Ifølge gruppen var han en anarkist og antifascist som kjempet mot IS i Raqqa før han dro til Afrin.

Tyrkia: 2940 YPG-krigere drept

Ifølge tyrkiske myndigheter har 2940 militssoldater blitt «nøytralisert» siden Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot den kurdiske enklaven Afrin i Nord-Syria 20. januar. «Nøytralisert» betyr enten drept eller fanget.

Brussel-korrespondenten til den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Daily Sabah skriver på Twitter at 32-åringen er den tredje utlendingen som blir drept i kampene, etter en spanjol og en franskmann skal ha mistet livet tidligere.

Tyrkia har gått til krig for å fjerne YPG-militsen fra grenseområdene, ettersom landet anser gruppen for å være terrorister i ledtog med det forbudte kurderpartiet PKK. Tyrkia er alliert med opprørsgruppen Free Syrian Army.

Fakta Afrin-offensiven 20. januar innledet Tyrkia «Operasjon olivengren», en militæroffensiv mot den kurdiske enklaven Afrin i Nord-Syria.

Tyrkias uttalte mål er å trygge grensen og drive ut den kurdiske militsen YPG fra Afrin i samarbeid med den syriske opposisjonsgruppen Free Syrian Army (FSA).

YPG er den væpnede delen av PYD, det kurdiske arbeiderpartiet i Syria. Tyrkia mener YPG er i ledtog med PKK, det forbudte kurdiske arbeiderpartiet i Tyrkia. PKK står på terrorlisten i USA, EU og Tyrkia.

Ifølge Tyrkia er YPG terrorister, mens USA støtter den kurdiske militsen, som har vært sentrale i å bekjempe IS.

Syrias president Bashar al-Assad sendte nylig regjeringsvennlige militser til Afrin for å kjempe mot tyrkerne.

Det bor over 300.000 sivile i Afrin, mange av dem interne flyktninger.

140 sivile er blitt drept i offensiven, ifølge SOHR. 40 tyrkiske soldater er blitt drept. 2660 kurdiske krigere skal ha blitt «nøytralisert» (drept eller fanget), ifølge den tyrkiske hæren.

USA sender 1700 nye soldater

YPG får støtte fra USA, og har vært sentral i å bekjempe IS. Denne uken besluttet amerikanerne å omplassere 1700 krigere fra kampen mot IS i Deir ez-Zor øst i landet til Afrin for å forsvare kurderne mot Tyrkias angrep.

Også Syrias president Bashar al-Assad har sendt en regimevennlig milits nordover for å kjempe mot tyrkerne.

Det bor over 300.000 sivile i Afrin-området, mange av dem er interne flyktninger fra den syv år lange krigen i Syria.

Tyrkia nekter for at sivile liv har gått tapt, men humanitære organisasjoner mener at minst 165 mennesker har mistet livet – foruten soldatene.