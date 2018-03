Madsens praktikant: Sag og kjøkkenkniv forsvant fra verkstedet samme dag

Publisert: 22.03.18 20:12 Oppdatert: 22.03.18 20:59

KØBENHAVNS BYRET (VG) En praktikant ved Peter Madens (47) verksted sier han ikke kan forstå hvorfor Madsen skulle trenge en sag om bord på ubåten.

Da politiet lette etter Kim Walls (30) kroppsdeler i Køge bukt, fant de også gjenstander som har blitt sentrale bevis i saken, blant annet en sag.

Ifølge en tidligere praktikant ved Raketmadsens Rumlaboratorium, forsvant sagen fra verkstedet samme dag som Madsen dro ut på ubåttur sammen med Wall.

Rettsdag 3 kort oppsummert – få oversikt i vårt direktestudio!

Den tyske praktikanten forteller i retten at han har flere bilder der den henger på veggen i verkstedet, men han kan ikke huske at Madsen tok den med seg til ubåten.

– Har sagen noe formål på ubåten? spør akor Jakob Buch-Jepsen.

– Jeg kan personlig ikke forestille meg hva den skulle brukes til.

– Hadde Madsen fortalt deg at det skulle bygges hyller i ubåten?

– Nei, det har jeg aldri hørt om. Jeg kan heller ikke forestille meg at det ville være veldig god plass til dem, svarer den unge praktikanten.

– Aldri sett stroppene fastspent der

Aktor har tidligere lagt frem bilder som er tatt i Madsens verksted samme dag som Wall ble på Madsen ut i ubåten. På veggen henger en sag som aktor mener er den samme som senere ble funnet i sjøen.

Madsen har erkjent at han partert Kim Wall, men under sin forklaring i retten nektet han å gå inn på hvordan han gjorde det .

Aktor viste også frem bilder av stroppene som var festet til ubåten, og spurte praktikanten om han hadde sett dem fastspent på den måten tidligere.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har aldri sett dem fastspent der, sa praktikanten.

Madsen har forklart at stroppene har en funksjon i ubåten, mens praktikanten forteller at stroppene hørte til på verkstedet.

Kjøkkenkniv forsvant

Praktikanten, som forklarer seg via tolk, har selv vært flere ganger i ubåten «UC3 Nautilus». Han forteller at det 10. august også manglet en vannslange.

Manglet det noe mer enn en sag og en vannslange? spør aktor.

– Jeg pleide å lage mat i verkstedet, og den dagen manglet det en stor kjøkkenkniv. Jeg lette etter den.

Praktikanten forteller at han en gang lånte Madsens PC til en eksamen. I tillegg har han hjulpet Madsen med å bli kvitt virus på maskinen.

– Sa Madsen noe om at du ikke måtte kikke på innholdet? spør aktor.

– Han ga meg ikke tillatelse, men han spøkte med at «hvis jeg bare visste hva som lå på den», sier vitnet, og forklarer at han forsto det som at det var pornofilmer på PC-en.

På spørsmål fra Engmark svarer den tyske praktikanten at han ikke har sett noen andre bruke Madsens computer. Han kan heller ikke se for seg at noen har hatt adgang til den siden han begynte som elev ved verkstedet i 2016.

Madsen har forklart at det ikke var ham som lastet ned de groteske animasjonsvideoene politiet har funnet på hans harddisk.