MOT HANDELSKRIG: Kinas president Xi Jinping har sett landet sitt bevege seg mot en handelskrig med USA. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Kina klager USA inn til WTO etter nye tolltrusler

NTB

Publisert: 16.07.18 13:15

Kina har klaget USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO). Samtidig vil EU og Kina sette fart i forhandlinger om investeringsavtale.

I et forsøk på å stanse USAs plan om å øke tollen på varer verdt til sammen 200 milliarder dollar er de klaget inn for WTO.

Det uttaler det kinesiske handelsdepartementet mandag, under en uke etter at USAs handelsrepresentant foreslo å øke tollen på varer som Kina eksporterer til USA.

EU og Kina setter fart i forhandlinger

EU og Kina derimot, er enige om å gi topp prioritet til forhandlingene om en bilateral avtale innen investeringer, fremgår det av en felles erklæring lagt frem da EUs president Donald Tusk, EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker møtte kinesiske ledere i Beijing samme mandag.

I forkant av mandagens toppmøte i Helsingfors har USAs president Donald Trump uttalt at EU er en fiende hva handel angår. Tidligere har den amerikanske presidenten også sagt at EU er like ille som Kina - når det kommer til å stjele av USA.

Seneste tolltruslene

Trump og hans administrasjon bekreftet 15. juni at de innfører 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar årlig.

USA har åpnet for langt mer omfattende tolltiltak senere – ved å ramme kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar årlig med toll, og deretter trappe dette opp slik at tolløkingen vil omfatte varer verdt 300 milliarder dollar.