SYNGER UT MOT BREXIT: «Theresa May, you ain’t got no plan». Artisten Madelina Kay synger ut mot Brexit med Westminster i bakgrunnen. Selim Alpuvan og Anne Juliff (t.h) frykter nå konsekvensene av et potensielt fullt brudd med EU. Foto: Klaudia Lech, VG

Brexit skaper regjeringskaos i England: – Dette er farlig

Publisert: 11.07.18 05:51 Oppdatert: 11.07.18 06:56

LONDON (VG) Statsminister Theresa May kjemper mot alle kanter etter at ministerne hennes flykter fra regjeringen. I London frykter nå folk konsekvensene av en «hard» Brexit.

«Blonde Bombshell! Boris says Brexit Dream is Dying»

Avisforsiden som lyser mot forbipasserende i London sentrum, forteller om regjeringskrisen i England . Utenriksminister Boris Johnson og Brexit-minister David Davis fratro i løpet av et døgn sine stillinger etter full Brexit-strid innad i Det konservative parti.

Utenfor Westminster, parlamentet der britenes Brexit-drøm eller mareritt (alt ettersom) skal forsegles, er det lite sympati å hente for den eksentriske fratredende utenriksministeren.

– Han er en rotte som forlater et synkende skip!

Steve Kilvington klarer nesten ikke å holde seg når han prater om Johnson.

– Etter at han løy til folket om hvorfor vi burde ut av EU, så forlater han nå katastrofen som er Brexit når han har fått det maksimale ut av det selv. Jeg skulle ønske jeg kunne våkne i morgen, og at dette bare var et mareritt, smeller det fra 50-åringen.

Kjemper en kamp på flere fronter

Drøyt to år etter at 52 prosent stemte for å forlate EU, er fortsatt ikke detaljene for skilsmissen på plass.

Brexit-striden har kastet Storbritannia ut i en regjeringskrise som den upopulære statsministeren Theresa May håper å manøvrere seg ut av – uten å måtte stille i et nyvalg som kan gi Jeremy Corbyns Labour regjeringsmakt.

Enn så lenge, holder May det skjelvende fortet: På torsdag skal hun og kabinettet hennes presentere detaljene i Brexit-planen som avgåtte Johnson og Davies følte var grunn nok til å forlate regjeringen for.

Tirsdag kveld sa to nye konservative politikere, Maria Caulfield og Ben Bradley, opp sine stillinger, ifølge Sky News.

Slaget står nå om hvilken retning britene ønsker å ta: «Soft Brexit» som Theresa May og hennes tilhengere ønsker, altså å ikke forlate det indre markedet og tollunionen, eller en såkalt «hard Brexit», et rent brudd med EU.

– EU vil få skylden

Konsekvensene av det siste frykter EU-tilhengerne som demonstrerer utenfor Westminster tirsdag ettermiddag.

– Dette er farlig, og jeg håper ikke May nå vil bli presset til å godta en hard Brexit. Dersom det skjer, og tusenvis av jobber går dukken, så vil Brexit-tilhengerne uansett finne en måte å gi EU skylden for det, sier 34-åringen Selim Alpuvan, som roper anti-Brexit-slagord sammen med Anne Juliff (63).

Meningene spriker om hvor mange jobber som kan gå tapt med en såkalt «hard Brexit» – altså ingen avtale med EU. Ifølge en rapport fra Cambridge Econometrics, bestilt av Labour-ordfører i London Sadiq Khan, kan nær en halv million jobber bli tapt innen 2030, skriver Bloomberg.

Der Brexit splitter både Labour og Det konservative partiet innad, splitter unionskrangelen også folk. Det er ekteparet Sir John Allison (75) og Lady Gillian Allison (74) et symbol på.

Hun stemte for å bli i unionen, han imot.

– Jeg stemte for å gå ut av EU på grunn av det helt ubegripelige byråkratiet jeg opplevde i jobben min. Det ga bort vår uavhengighet, og det ville jeg at Storbritannia skulle ha, sier Sir John Allison.

Han har en lang fartstid i det britiske luftforsvaret, og opplevde jobben i Europe Air Sports, et kontrollorgan for flysport i Europa, som styrt etter EUs ønsker.

Allison, som ble kronet til ridder for sin innsats i det britiske luftforsvaret, forteller at han likevel ikke kunne forutse Brexit-kaoset som nå utspiller seg på øyriket.

– Det er en fullstendig katastrofe hvordan det har gått.