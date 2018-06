Britisk homoaktivist pågrepet i Moskva

En britisk homoaktivist er pågrepet etter en protestaksjon i nærheten av Den røde plass i sentrum av Moskva samme dag som fotball-VM starter.

Den erfarne aktivisten Peter Tatchell hadde knapt fått brettet ut en plakat før han ble ført bort, bare timer før fotball-VM ble sparket i gang. På plakaten ble president Vladimir Putin kritisert for ikke å ha reagert på tsjetsjenske myndigheters tortur av homofile, skriver NTB.

Tatchell ble raskt tilsnakket av tre politibetjenter. Han fortalte en av dem at han demonstrerte på vegne av det russiske folk og la til at et stort antall kjente russere, blant dem komponisten Peter Tsjajkovskij, hadde vært homofile.

Etter en kort diskusjon om lovligheten av protesten, ble den 66 år gamle Tatchell fulgt til en politibil som sto ved Kreml-muren. Tatchell har før vært til Russland i samme ærend og er blitt pågrepet to ganger tidligere.

Vekker bekymring

Arrestasjonen vekker bekymring for de homofile fotballtilhengerne som nå strømmer til landet i forbindelse med VM. For selv om homofili ble avkriminalisert i 1993, er Russland fortsatt en av de verste landene å bo i for folk som ønsker å være sammen med personer av samme kjønn. En kåring gjort av Rainbow Europe , rangerer Russland på 44. plass av de 49 landene som er undersøkt. På en skala fra 1–100 prosent scorer landet bare i underkant av 11 prosent, hvor full score betyr at homofile har like mange rettigheter som heterofile. Bare Monaco, Tyrkia, Armenia og Aserbajdsjan scorer dårligere enn Russland.

Ifølge en undersøkelse gjort av den europeiske anti-diskriminerings aktivistgruppen Fare network , har det også vært en økning i antall angrep mot homofile i russisk fotball det siste året, skriver BBC .

Administrerende direktør i Fare-nettverket Piara Powar, sier følgende i en kommentar.

– Det er grunner til håpe at myndighetene under VM vil gjøre alt for at det ikke skal oppstå alvorlige voldshendelser ved å bruke alle ressurser tilgjengelig. Når det er sagt, så har myndighetene ansvarlig for fotball i landet og FIFA gått glipp av flere muligheter og verdifull tid som kunne ha ført til en endring i Russland på lengre sikt.