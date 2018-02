OPPSLUTNING: Koalisjonen til Silvio Berlusconi ville trolig vunnet parlamentsvalget i Italia, om det hadde funnet sted nå. Foto: AFP

Italia: Velgerne liker løfte om utkastelse

Publisert: 09.02.18 01:43

UTENRIKS 2018-02-09T00:43:20Z

Silvio Berlusconi betegner ulovlig innvandring som en tikkende sosial bombe som avler kriminalitet. Leger for Menneskerettigheter erklærer at 81-åringen driver med opportunistisk, falsk og uansvarlig populisme. Mange velgere er totalt uenige, viser en blodfersk meningsmåling.

Italias skandaleombruste eks-statsminister lover å kaste ut 600.000 illegale papirløse innvandrere fra landet, om sentrum-høyre koalisjonen han fronter får flertall i parlamentvalget 4. mars.

– Vi anser det som absolutt nødvendig å gjenvinne kontrollen over situasjonen, tilføyer Berlusconi, som lover å bruke store ressurser på politi og sikkerhet.

– Politiet skal igjen bli synlige i gatene. De skal patruljere sammen med soldater og gjenopprette tryggheten, lover den politiske ringreven.

Det er et budskap som går hjem hos svært mange italienere om dagen.

Silvio Berlusconis eget parti, Forza Italia, satser på å regjere i en koalisjon med de innvandringsfiendtlige separatistene i Lega Nord og Fratelli d’Italia – Italias brødre, som har røtter i fascistbevegelsen, samt liberalkonservative Noi con l'Italia.

I den siste meningsmålingen, utført av byrået Tecné og publisert på onsdag, får Berlusconis koalisjon en oppslutning på hele 39,3 prosent. Nok til å danne en regjering, slik det politiske landskapet ser ut nå.

Til sammenligning får Movimento 5 Stelle - Femstjernersbevegelsen, til Beppe Grillo og Luigi Di Maio, 28 prosent oppslutning.

Sentrum-venstre koalisjonen, anført av Partito Democratico - Det demokratiske partiet, får 25,7 prosent.

I et TV-intervju med Berlusconi, som fant sted etter at seks afrikanere ble skutt av høyreekstreme Luca Traini i byen Macerata i regionen Marche på lørdag, sier den tidligere statsministeren at ulovlig immigrasjon er en «sosial bombe som kan eksplodere når som helst».

Skytingen fant sted bare dager etter at 18 år gamle Pamela Mastropietro ble funnet drept i nærheten av Macerata. Den unge kvinnen ble funnet partert og gjemt i to kofferter. En nigeriansk mann, som ifjor ble nektet politisk asyl i Italia, er arrestert i forbindelse med drapet.

– I valgkampen forsøker Berlusconi å vekke våre verste instinkter og irrasjonell frykt for innvandrere, sier Alberto Barbieri, direktør for Medici per i Diritti Umani (MEDU) - Leger for Menneskerettigheter, i et intervju med The Independent.

Barbieri henviser til at mange illegale, papirløse innvandrere har flyktet fra vold og ulike former for undertrykkelse.

– Fordi det ikke finnes noen humanitære korridorer, er den eneste utveien å legge sine liv og skjebne i hendene på menneskesmuglere, tilføyer han.

MEDU-direktøren hevder at så mange som 90 prosent av innvandrerne som har fått bistand og hjelp de siste fire årene, er ofre for tortur, forfølgelse og undertrykkelse.

– Dette er sårbare mennesker som absolutt ikke er i stand til å begå forbrytelser. Vi benekter ikke at migrasjonsfenomenet er komplekst og skaper betydelige problemer for lokale og statlige myndigheter.

– Men Berlusconis bidrar ikke til å fremme løsninger som er forenelige med sivil sameksistens og respekt for menneskerettighetene, men som isteden fremmer forvirring, fremmedhat og rasisme, mens det kun handler om å vinne det kommende valget.

Leger uten grenser anslår at så mange som 10.000 ulovlige immigranter lever i bedrøvelige slummer, uten tak over hodet, mat og rent vann.

Utilstrekkelige og mangelfulle mottaksordninger tvinger immigranter til å bosette seg i fallefaredige rønner og forlatte industrilokaler.

Napoli, den tredje største byen i Italia, er preget av kriminalitet og fattigdom. Så mange som 25.000 migranter lever under uakseptable forhold, fastslår Leger uten grenser, som siden 2005 har vært til stede i de mafia-infiserte regionene Sicilia, Puglia, Calabria og Campania.

Hvert år tiltrekker landbruket i Sør-Italia tusenvis av innvandrere, som utgjør en billig og usynlig arbeidsstyrke, utsatt for utnyttelse og uholdbare levekår.