I FANGENSKAP: I september 2014 kom det første offentlige livstegnet fra John Cantlie etter to år i fangenskap hos terrorgruppen IS i Syria. Siden ble han brukt som en slags nyhetsreporter for IS-propaganda. Foto: AP

Hevder forsvunnet britisk IS-gissel er i live

UTENRIKS 2019-02-05T12:24:40Z

BEIRUT (VG) Ingen har sett et livstegn fra den britiske journalisten John Cantlie siden 2016, da han ble misbrukt i propagandavideoer for IS. Nå hevder den britiske sikkerhetsministeren at han er i live.

Publisert: 05.02.19 13:24 Oppdatert: 05.02.19 13:51

Sikkerhetsministeren i Storbritannia Ben Wallace skal ifølge Huffington Post ha sagt til reportere under et møte at de mener Cantlie fortsatt er i live som fange hos IS.

Ministeren skal ikke ha sagt noe om hvor myndighetene tror han befinner seg, men IS holder nå kun et svært lite landområde i sør-øst i Syria på grensen til Irak. De siste ukene har kurdiske styrker tatt store deler av det IS hadde igjen av land i området.

Den britiske frilansjournalisten John Cantlie ble først tatt til fange i Syria i 2012, men ble senere frigitt. Han ble nok en gang bortført i november 2012, og ble siden solgt til terrorgruppen IS.

Han hadde da har jobbet for en rekke medier som AFP og avisene The Sun og Sunday Times.

Sommeren 2014, da IS erklærte sitt såkalte kalifat, ble en rekke utenlandske gisler drept på brutalt vis av terrorgruppen. Henrettelsene av de amerikanske journalistene Steven Sotloff og James Foley , samt de britiske hjelpearbeiderne David Haines og Alan Henning , ble offentliggjort i propagandavideoer laget av terrororganisasjonen.

John Cantlie ble brukt på en helt annen måte: I september 2014 figurerte som en nyhetsoppleser i en propagandavideo publisert av terrorgruppen IS i september.

I videoen leste journalisten opp et ferdigskrevet manus, der han sitter bak et bord i et ellers mørkt rom og leser opp et budskap om at vesten blir ført bak lyset om hva IS egentlig er, og at han er etterlatt i Syria av sitt eget fødeland.

Siden den gang har flere videoer med journalisten blitt publisert av den brutale terrororganisasjonen, ved en rekke frontlinjer der IS var i krig. Han ble på et tidspunkt til og med tatt med til IS-kontrollerte Mosul, der han lagde en video som skulle etterlikne et slags reisereportasje.

Siden IS ble slått tilbake og mistet de fleste av sine landområder, blant annet storbyene Raqqa i Syria og Mosul i Irak, har ingen hørt fra briten.