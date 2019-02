HARDT UT: Det var under et velgermøte i Cedar Rapids i delstaten Iowa at Elizabeth Warren kom med de krasse uttalelsene om president Donald Trump. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB scanpix

Warren: Trump sitter kanskje i fengsel ved neste valg

Demokraten Elizabeth Warren, som stiller som motkandidat mot Donald Trump i presidentvalget 2020, antyder at hun tror presidenten kan være i fengsel før neste valg.

Publisert: 11.02.19 08:52







– Når vi når fram til 2020, er Trump kanskje ikke engang president. Faktisk er han kanskje ikke engang en fri mann, sa hun søndag under et velgermøte i delstaten Iowa, ifølge CNN.

Uttalelsen markerer et kursskifte for senatoren, som har avstått fra å angripe presidenten siden hun kunngjorde sitt presidentkandidatur på nyttårsaften. Søndag inntok hun en langt krassere tone:

– Hvor mange etterforskninger er i gang nå? Det er ikke lenger kun Mueller-etterforskningen. Det er overalt, og det er alvorlige etterforskninger. Vi må se hva som skjer, la hun til.

Omtalt som «Pocahontas»

Trump og Warren har en lang historikk med ordkriger, som toppet seg da Warren hevdet at hun hadde delvis urfolk-opphav. Flere av hennes politiske motstandere hevdet at dette var noe hun skrøt på seg, deriblant Trump, som i flere måneder på sarkastisk vis omtalte Warren som «Pocahontas». Hun gikk senere ut og beklaget utspillet.

I søndagens uttalelse sikter Warren til etterforskningen av om noen fra Trumps valgkampstab samarbeidet med russiske tjenestemenn i forkant av valget 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller har både siktet og fengslet flere personer tilknyttet presidentens valgkampteam.

«SHUTDOWN»: Elizabeth Warren engasjerte seg for flyplassansatte under president Trumps rekordlange delvise stengning av statsapparatet tidligere i år. Foto: Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mener Trump er rasistisk

Warren påpekte også overfor de fremmøtte at hun flere ganger har beskyldt presidenten for å være en rasist.

– Jeg tror ikke det er mye tvil om det, sa hun.

Tidligere søndag uttalte Warren at USA var inne i en «farlig tid», og at utfallet av valget i 2020 vil «bestemme retningen til nasjonen, og retningen til folket».

JOBBET FOR PRESIDENTEN: Barack Obama og Elizabeth Warren i 2015. Warren ble utnevnt til leder for Consumer Financial Protection Bureau av Obama i 2010. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

– Hver dag er det en rasistisk Twitter-melding, en hatefull Twitter-melding. Noe veldig mørkt og stygt, sa Warren, og stilte spørsmål ved hva pressen, presidentkandidatene og aktivistene kan gjøre med dette.

Warren besvarte sitt eget spørsmål med å oppfordre til å ikke «gå i fellen» ved å engasjere seg i hvert av presidentens utspill. En person i Warren-kampanjen har tidligere sagt til CNN at Warren har planer om å ikke vie så mye oppmerksomhet til Trumps «daglige forsøk på å splitte og distrahere».

Se Trump gjøre narr av Warrens påstand i videoen under:

– Spør psykiateren hennes

Warren er foreløpig den politikeren med lengst erfaring som har annonsert sitt kandidatur for å ta opp kampen om presidentembetet i neste valg, og er regnet som en av Demokratenes mest fremtredende politikere. Hun ble i 2013 valgt til senator i delstaten Massachusetts, og har jobbet som professor i jus mesteparten av sitt yrkesliv.

Hun har tidligere uttalt at hun stemte republikansk, men endret ståsted i 1995. Warren regnes i dag for å være på venstresiden i Det demokratiske partiet.

IKKE NÅDIG: President Donald Trump sa i et intervju med Fox News at man må spørre Warrens psykiater om hvilke vinnersjanser hun har i valget neste år. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Da hun annonserte at hun ville stille som presidentkandidat påpekte hun blant annet at hun fant hvordan noen familier lykkes i det amerikanske systemet, mens andre minst like hardtarbeidende faller igjennom. Hun beskrev utviklingen som «skremmende».

– USAs middelklasse er under angrep, sier hun i videoene der hun annonserte sitt kandidatur, ifølge The New York Times.

I et eksklusivt intervju med TV-kanalen Fox News kort tid etter at Warren annonserte sitt kandidatur, ble president Donald Trump spurt hva han tenkte om Warrens vinnersjanser.

– Vel, jeg vet ikke. Du må spørre psykiateren hennes, sa Trump.