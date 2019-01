REDDET: Slik så hunden Old Lady ut da hun ble funnet etter over to uker på rømmen. Foto: Ruff Start Rescue

Old Lady reddet etter 17 dager i sprengkulda

Sanktbernhardshunden veide kun 40 kilo da den ble funnet.

Den ti år gamle hunden hadde akkurat blitt reddet og plassert i fosterhjem i Minnesota da den forsvant i starten av januar.

Deler av USA har de siste ukene vært rammet av sprengkulde, og i dagene etter at Old Lady forsvant ble det på to steder i delstaten målt 40 kuldegrader. Som om det ikke minusgradene var kritiske nok i seg selv – hadde hunden akkurat blitt barbert på deler av kroppen.

I løpet av de to første ukene var det flere observasjoner av hunden, men ingen hadde så langt klart å få tak i den – og den intense leteaksjonen fortsatte med full styrke, skriver organisasjonen Ruff Start Rescue på sine Facebook-sider .

Old Lady var kjent for å være svært sky og skeptisk til mennesker, og ettersom dagene gikk ble også håpet om å finne den i live svekket.

Men denne uken fikk det lokale politiet en telefon om en sanktbernhardshund som hadde viklet båndet sitt inn i noen trær, og dermed satt seg fast.

De frivillige forsto raskt at det var Old Lady som nå var funnet, og kunne etter litt frem og tilbake omsider få den sky hunden tilbake i sikkerhet og inn i varmen. Sanktbernhardshunder er kjent for sin store størrelse, og veier vanligvis mellom 65 og 120 kilo, men hunden veide kun 40 kilo da hun ble funnet.

– Det er et mirakel, oppsummerer organisasjonen, som onsdag kveld la ut en video av Old Lady som tilsynelatende har fått det mye bedre: