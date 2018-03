MØTTE FAMILIEN: Thommy Arvidsson skjønte at noe ikke var som det skulle da han så familien gå ute i kulden. Foto: Sveriges Radio

Så mor og datter forsvinne i snøværet: – De gikk barbente

Publisert: 02.03.18 09:49 Oppdatert: 02.03.18 11:08

Svenske Thommy Arvidsson tok hånd om kvinnens ni år gamle sønn etter at hun gikk barbent videre i snøværet onsdag ettermiddag.

– Da de hørte at vi begynte å rope, slapp hun taket på gutten og gikk videre, sier Thommy Arvidsson til Sveriges Radio .

Kvinnen og hennes to barn ble meldt savnet onsdag ettermiddag i Sävsjö i Sverige , etter at Arvidsson ble vitne til at kvinnen og datteren hennes forsvant i kulden.

– Hadde verken lue, votter eller sko

De to ble funnet natt til torsdag . Kvinnens åtte år gamle datter var kritisk skadet, og kvinnen ble erklært død på sykehus samme natt.

Thommy Arvidsson fikk altså øye på kvinnen og barna, og forsøkte å komme i kontakt med dem. Han forteller ifølge Aftonbladet at han var på jobb da han så den lille familien gå forbi utenfor. Han reagerte på at de var tynnkledd.

– De hadde verken lue,votter eller sko. De var barbente, forteller han.

– Da vi kom ut så jeg at moren og barna hadde gått et stykke. De merket at vi begynte å rope, da slapp hun taket om gutten og gikk videre, sier Arvidsson.

Han fortsatte å prøve å komme i kontakt med kvinnen, men ingenting skjedde.

– Vi ropte på moren både på engelsk og svensk, men hun ristet bare på hodet og gikk videre, sier han.

Han sier at han så kvinnen og datteren gå videre over en motorvei like ved arbeidsplassen hans.

Han forteller videre til Sveriges Radio at han tok gutten med inn. Han beskriver niåringen som apatisk, at han rister av kulde og ikke svarer på spørsmål. Arvidsson ringte politiet.

Klokken 02.50 natten etter fant politiet moren og datteren liggende i snøen.

Var i møte med Migrationsverket

Politiet vet ikke hvorfor kvinnen tok med seg barna ut, eller hvorfor de var så tynnkledde. Familien var bosatt på et asylmottak, og politiet har fått opplysninger om at kvinnen var i kontakt med Migrationsverket før hun forsvant, og vært i møte med dem. Familien søkte om oppholdstillatelse i september i fjor.

Presseansvarlig Irene Sokolow bekrefter overfor Aftonbladet at de hadde et møte med kvinnen for kort tid siden.

– Vi har regler om å ha møter med familier med små barn. Vi hadde et møte med familien, men det handlet ikke om noen beskjed som gjelder søknadene deres, sier hun til avisen.

Hun vil ikke si hva møtet handlet om.

Politiet etterforsker saken som en forårsakelse til personskade, og den avdøde kvinnen er mistenkt i saken. Politiets arbeid i saken vil også bli etterforsket, ifølge Aftonbladet.