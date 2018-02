VAR I NORGE: Monica Lewinsky er her avbildet i forbindelse med et foredrag hun holdt i Horten i 2015. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Monica Lewinsky etter metoo-kampanjen: – Jeg var offer for maktmisbruk

Publisert: 27.02.18 04:01

Monica Lewinsky sier metoo-kampanjen har gitt henne et nytt perspektiv på affæren med Bill Clinton. Hun mener i dag at hun ble utsatt for grovt maktmisbruk.

Lewinsky var en ung og ukjent praktikant i Det hvite hus da hennes forhold til president Clinton plasserte henne på avisforsider verden over i 1998. Ingen detalj var for privat eller intim til å omtales offentlig.

I et innlegg i magasinet Vanity Fair skriver Lewinsky, som i dag er 44 år gammel, om hvordan hun har endret syn på affæren som gjorde henne herostratisk berømt for 20 år siden. Hittil har hun sett på det som et forhold basert på samtykke, men metoo-kampanjen har endret det

– Han var min sjef og den mektigste mannen på kloden. Han var 27 år eldre enn meg og burde visst bedre, skriver Lewinsky.

– Veien som førte oss dit var fylt med upassende misbruk av makt, posisjon og privilegier.

Selv om hun i dag mener hun var et offer for maktmisbruk, skriver hun samtidig at det hele er komplisert og at hun ikke forsøker å fraskrive seg sin del av ansvaret for det som skjedde.

Monica Lewinsky var 22 år gammel da hun fikk jobb i Det hvite hus i 1995. Sex-skandalen sprakk i januar 1998 etter at opptak av fortrolige samtaler mellom Lewinsky og kollegaen Linda Tripp ble kjent.

Clinton forsøkte først å dekke over skandalen, men innrømmet senere forholdet. Han ble stilt for riksrett for å ha løyet om affæren, men ble ikke avsatt.