MINSTEN: Den lille gutten skal være det barnet som har hatt den laveste registrerte fødselsvekten og overlevd noensinne, ifølge sykehuset hvor han ble født. Foto: HANDOUT / X80001

Veide 268 gram da han ble født – er nå frisk og rask

Den lille japanske gutten ble født i Tokyo i august i fjor 16 uker før termin. Etter fem måneder under overvåkning og koblet til maskiner har han nå fått reise hjem.

Publisert: 28.02.19 21:48







Da gutten kom til verden i 24. svangerskapsuke veide han rett i underkant av 268 gram, og det var svært usikkert om han kom til å overleve, skriver CNN.

Ifølge Universitetet i Iowas register over for tidlig fødte barn er det etter 1936 kun 23 babyer som har overlevd når de har hatt en vekt på under 300 gram, skriver kanalen.

Rekorden for minste overlevende ble tidligere holdt av en tysk gutt født i 2009 med en vekt på 274 gram. Den japanske gutten med sine 268 gram blir dermed den nye rekordholderen, ifølge Keio universitetssykehus i Tokyo hvor gutten ble født.

Den lille babyen var ikke større enn at han fint kunne få plass i to voksne hender.

BITTE LITEN: Gutten var så liten da han ble født at han fikk plass i to voksne hender. Foto: HANDOUT / X80001

Universitetssykehuset opplyser at gutten måtte bli tatt med keisersnitt i all hast etter at han sluttet å ta til seg næring 24 uker inn i svangerskapet.

Etter fem måneder på intensivavdelingen kunne gutten mot alle odds reise hjem frisk og rask – to måneder etter at han egentlig skulle ha kommet til verden.

– Jeg kan bare si at jeg er glad for at han har vokst seg så stor, for helt ærlig, jeg var ikke sikker på om han kom til å overleve, sier guttens mor, ifølge Keio universitetssykehus, skriver BBC.

GLAD MAMMA: Guttens mor forteller at hun ikke hadde helt troen på at den lille gutten ville klare seg. Foto: Handout . / X80001

Gutten skal nå ha en vekt på 3,2 kilo.

Dr. Takeshi Arimitsu, legen som behandlet gutten, sier ifølge BBC at han hadde et ønske om å vise at det var mulig at også babyer som veier så lite ved fødselen kan dra hjem som friske.

I Norge er grensen for aktiv livreddende behandling svangerskapsuke 23, men det er før uke 28 økt risiko for død rundt og etter fødsel når man er født så tidlig, ifølge Folkehelseinstituttet.

Barna har også økt risiko for funksjonsnedsettelse av alvorlig eller mindre alvorlig art.

Overlevelsesraten for for tidlig fødte barn har imidlertid steget de siste årene, og grensen for laveste fødselsvekt forenlig med overlevelse har blitt senket fra 1500 gram til 400–500 gram, skriver Norsk Helseinformatikk.

De nevner årsaker som gode nyfødtavdelinger og bruk av kortison for å fremskynde lungemodning som årsaker til dette.

Alle barn født før uke 37 regnes som for tidlig fødte, mens barn født mellom uke 22 og 27 regnes som ekstremt premature. Ifølge Folkehelseinstituttet er det en halv prosent av gravide som får barn født før uke 28.