BLE DREPT: Ebba Åkerlund (11) ble drept i terrorangrepet i Stockholm våren 2017. Nå har den antatte terroristen i New Zealand skrevet navnet hennes på våpenet. Foto: PRIVAT

Moren til Ebba Åkerlund (11): – Dypt tragisk at navnet hennes misbrukes

Den antatte terroristen i New Zealand nevner Ebba Åkerlund, som ble drept i Stockholm-terroren, både i sitt manifest og på våpenet. Foreldrene fortviler.

Publisert: 15.03.19 09:45 Oppdatert: 15.03.19 10:05







Ebba Åkerlund var den yngste av fem personer som ble drept i lastebilangrepet i Drottninggatan i Stockholm i 2017. Ytterligere 15 personer ble skadet i angrepet.

Hun var ferdig med siste skoledag før påskeferien, og skulle møte moren sin i byen, da lastebilen kom kjørende ned gaten som er en av det mest folkerike i Stockholm.

arrow-left







arrow-right expand-left HVIT SKRIFT: Disse bildene av utstyr og våpen er fulle av hvit påskrift. Bildene skal ha blitt delt på Twitter 12. mars av den antatte terroristen.

Foreldrene fortviler: – Dypt tragisk

Den antatte terroristen i New Zealand skriver i manifestet han skal ha delt at angrepet hans var hevn på Ebba Åkerlund sine vegne. Over 40 mennesker er bekreftet drept.

Han har også skrevet navnet hennes på ett av flere våpen han brukte, skriver Aftonbladet.

– Det er dypt tragisk at Ebbas navn blir misbrukt i politisk propaganda, skriver jentas mor til avisen.

Faren begynte å kaldsvette da han leste nyhetene om at datterens navn var brukt på geværet i angrepet i New Zealand, sier han til Aftonbladet.

– Hvordan i helvete skal vi noen gang få sørge i fred?, sier han.

PÅSKREVET: Dette bildet fra videoen som den antatte terroristen har delt, viser våpnene som er fulle av hvit skrift. Foto: TT NYHETSBYRÅN