ULYKKESFLYET: Dette er flyet som styrtet i Etiopia søndag. Bildet er tatt på Seattle Boeing Field King County International airport i USA i november 2018. Foto: Preston Fiedler/AP/NTB scanpix

Ulykkesflyets svarte bokser er sendt til analyse

De såkalte svarte boksene fra det styrtede Boeing-flyet er fløyet til Frankrike for analyse. USA peker på likheter i flymønsteret i de to ulykkene med flytypen.

NTB

Publisert: 14.03.19 10:56







– En etiopisk delegasjon fra havarikommisjonen har fløyet ferdskriveren og taleregistratoren til Paris i Frankrike for etterforskning, skriver flyselskapet på Twitter.

157 mennesker omkom i Etiopia da et Boeing 737 MAX 8-fly styrtet søndag. I Indonesia døde 189 personer da et fly av samme type styrtet i fjor høst.

les også Dette vet vi om flyulykken i Etiopia

USA stengte luftrommet for flyene onsdag

Torsdag anbefalte Boeing at alle MAX 8-fly settes på bakken. Beslutningen kom etter at også USA stengte sitt luftrom for den ulykkesrammede modellen.

I en uttalelse onsdag understreket flyprodusenten at den fortsatt har full tillit til at det er trygt å bruke modellen. Likevel anbefaler selskapet at alle MAX 8-fly i hele verden settes på bakken inntil videre.

Det er både fysiske funn på ulykkesstedet og forbedret satellittsporing som ligger bak avgjørelsen til det amerikanske luftfartstilsynet FAA, opplyser leder Daniel Elwell.

– Flyets bane var lik nok til banen til Lion Air-flyet til å forsvare å sette flyene på bakken, slik at vi kan få mer informasjon fra de svarte boksene til å finne ut om det er en kobling mellom de to, sier Elwell til kanalen CNBC.

RYDDER: Mannskaper samler klær og andre gjenstander på ulykkesstedet i Etiopia. Foto: Mulugeta Ayene /AP/NTB scanpix

Flere Norwegian-avganger innstilt torsdag

Norwegian er blant flyselskapene som er rammet, og også torsdag var det innstillinger. Blant annet gjaldt det ti flygninger til og ti flygninger fra Oslo lufthavn.

Det er ikke nødvendigvis avganger som skulle vært fløyet med 737 MAX 8-fly som er innstilt. Flyselskapet slår sammen flyginger og omdisponerer flyene.

Sist ut i rekken av de godt over 40 landene som har stengt sine luftrom for MAX-flyene, er Japan.

PÅ BAKKEPLAN: To av Norwegians Boeing 737 MAX 8 står parkert på Oslo lufthavn. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Kan ha vært autopilot som overstyrte

Den canadiske transportministeren Marc Garneau opplyste onsdag at det skal ha kommet fram ny informasjon som tyder på at det automatiske styringssystemet på flyet til Ethiopian Airlines hadde slått inn og tvunget flyets nese nedover.

Også piloten på flyet som styrtet i Indonesia, måtte kjempe mot datastyring som ville snu flyets nese nedover.

– Men vi må gjenta at dette ikke er et bevis på at årsaken er den samme. Det kan være noe annet, sa den canadiske transportministeren.

I USA skal minst to piloter ha rapportert om tilfeller hvor det automatiske styringssystemet i MAX 8-fly har fått flyene til plutselig å tippe framover.

Her forklares systemet som kan ha forårsaket ulykken med et likt fly i Indonesia: