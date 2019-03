TIL HEST: I forbindelse med kvinnedagen, hyllet Vladimir Putin kvinnelige politifolk. Kvinnedagen er en stor begivenhet i Russland. Putin hedret i en tale kvinner «for å gjøre en stor jobb både i hjemmet og på jobben, og samtidig være vakre». Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SPUTNIK POOL

Nå blir det forbudt å fornærme president Putin

Det er kommet en lov mot «fake news» – og det blir også forbudt for russerne å fornærme Vladimir Putin og andre i maktapparatet.

Den heter seg at de nye lovene skal straffe usannheter på internett og manglende respekt for politikere og myndigheter. Men slik tolker opposisjonslederen Aleksej Navalnyj den:

– I Russland er det vedtatt en lov som gjør at sanne nyheter med kritikk av myndighetene, vil bli erklært som falske nyheter – og umiddelbart blokkeres, skriver han på Twitter.

– Vi bryr oss ikke om denne loven, vi kommer ikke til å overholde den. Vi vil ikke nekte oss selv retten til å være mennesker og frie borgere i Russland, sier samme Navalnyj på sin youtube-kanal.

På den annen side har president Vladimir Putin uttalt at «i praktisk talt alle land har man dette».

– Man må vise respekt overfor sitt land. Slike regler må man følge overalt, også på internett, sa presidenten.

Nettsiden Meduza opplyser at «lovbryterne» på internett kan gis bøter, eventuelt fengsel. Loven gjelder ikke de tradisjonelle mediene som TV, aviser, nyhetsbyråer og radio – som myndighetene allerede har god kontroll over i Russland.

Mindre alvorlige «fake news» gir 13 000 kroner i bot. For «nyheter» som kan «forstyrre viktige installasjoner» er det nær 40 000 kroner, og for «fake news» som medfører død er det drøyt 50 000 kroner.

Nettsteder som publiserer informasjon som fornærmer offentlige personer, må «umiddelbart» fjerne innholdet. «Umiddelbart» betyr maks 24 timer. Gjør de ikke det, vil nettstedet bli blokkert.

I debatten i parlamentet advarte kommunist-politikeren Aleksej Kurinnyj om at myndighetene kan bruke «fake news»-loven til å stoppe kritikere.

Ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij derimot snakket om nødvendigheten av å «slåss mot løgner som kan medføre revolusjoner og kriger», mens Sergej Bojarskij, nestleder i Dumaens komité for informasjonspolitikk, uttalte:

– Dette er ikke snakk om sensur. Loven forbyr ikke kritikk av myndigheter eller å uttrykke meninger som ikke følger den offisielle linjen.

– Det er åpenbart at dette er en svært alvorlig forverring av situasjonen. Det gjøres et forsøk på å ødelegge resten av de uavhengige mediene, inkludert de som sterkt påvirker det russiske samfunnet, sier Sarkis Darbinjan, jurist i organisasjonen «RosKomSvoboda» til Novaja Gazeta.

Lovene er har gått gjennom i parlamentet, og det er ventelig en ren formalitet at de også godkjennes i overhuset og så skrives under av president Putin.

Det skal – blant annet ifølge Navalnyjs Twitter-konto – holdes en demonstrasjon mot de nye lovene i Moskva søndag. Men det er usikkert hvor mange som kommer til å dukke opp på Sakharov-plassen.

Det ble nylig varslet at russernes adgang til det globale internett vil bli lukket en helg dag, slik at landets internettleverandører kan teste hvordan et isolert russisk internett vil fungere i praksis.

Det har også kommet et lovforslag om økt kontroll av trafikken på nettet.