DØDE I KJELLEREN: Shanta Myers (36), Brandi Mells (22), Jeremiah Myers (11) og Shanise Myers (5) ble funnet drept i sitt eget hjem 2. juledag. Foto: Nicholas Buonanno / TT / NTB Scanpix

To siktet etter fire drap i New York – nekter straffskyld

Publisert: 30.12.17 18:58 Oppdatert: 30.12.17 18:58

UTENRIKS 2017-12-30T17:58:34Z

Etter det som omtales som brutalt drap av en familie i Troy, New York andre juledag, er to menn pågrepet og siktet.

Andre juledag ble Shanta Myers (36), Brandi Mells (22), Jeremiah Myers (11) og Shanise Myers (5) funnet drept i sitt eget hjem . Jeremiah og Shanise var barna til Shanta, og Brandi kjæresten.

Politisjef James Tedesco i byen Troy, hvor familien ble funnet, fortalte under en pressekonferanse tidligere i uken at han aldri har sett noe lignende.

– Etter å ha vært i bransjen i 42 år, kan jeg ikke beskrive brutaliteten av en person som dette, sa han.

Politiet mente at drapene var målrettet, og sa i samme pressekonferanse at de ikke fant noen indikasjoner på at det var en tilfeldig handling på åstedet.

Lørdag ble to menn arrestert, og de er nå siktet for ett tilfelle av overlagt drap og fire tilfeller av forsettlig drap, skriver The Guardian .

Begge mennene nekter straffskyld, og blir nå holdt i varetekt.

Politiet har foreløpig ikke offentliggjort detaljer rundt drapet.

Søsteren til Shanta Myers, Shakera Symes, forteller til NBC at den drepte familien skulle feire jul hos dem, men at de aldri møtte opp.

Det var utleieren som skal ha funnet familien.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!