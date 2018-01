BESØK I KENYA: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug med den kenyanske statssekretæren Karanja Kibicho. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kenyansk statssekretær om Trumps «Shithole»-kommentar: – Respekt er det minste vi forventer

NAIROBI/WASHINGTON, D.C. (VG) Karanja Kibicho ville helst være diplomatisk, men klarte ikke la være å kommentere den amerikanske presidentens nedrakking på afrikanske land.

VG er med når Sylvi Listhaug møtte den kenyanske statssekretæren for å diskutere migrasjon og flyktingsituasjonen i den kenyanske hovedstaden torsdag.

På en pressekonferanse etter møtet ble statssekretæren bedt om å kommentere president Donald Trumps uttalelser som har vakt oppsikt i dag. I et møte om immigrasjonslover med kongressmedlemmer skal han ha beskrevet afrikanske land som «drittland» , og sagt at han heller ønsker seg innvandrere fra land som Norge enn fra land som Haiti , El Salvador og afrikanske land.

Den kenyanske statssekretæren forsøkte først å være veldig diplomatisk i sitt svar om Trump.

– Jeg vil helst ikke kommentere et land som vi fortsatt har et varmt forhold til, sa Kibicho, før han la til:

– Men det er vårt ønske at Afrika skal bli respektert verden over. Det er et ønske for oss som medlemmer av det internasjonale samfunnet at vi å behandle hverandre med respekt. Det er det minste vi forventer, sa Kibicho.

Demokrat: Han sa disse tingene

Trumps kommentarer skal ha kommet da han ble frustrert på snakk om å gjenopprette en beskyttelsesordning for innvandrere fra Haiti, El Salvador og afrikanske land.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit?, sa Trump ifølge kilder med kjennskap til møtet, meldte Washington Post.

Presidenten selv nekter selv for å ha kommet med slike beskrivelser. På Twitter skriver han at han brukte et tøft språk, men at han ikke sa det som har blitt hevdet.

Det står i sterk kontrast til hva den demokratiske senatoren Richard Durbin, som var tilstede på møtet, forteller fredag. Han bekrefter at presidenten brukte språkbruken Washington Post refererer til.

– Det var hatefulle og rasistiske ytringer. Og han gjentok dem, han sa det ikke bare én gang. Jeg følte meg dårlig da jeg forlot Det hvite hus etter møtet. Det var hjerteskjærende. Jeg tror aldri så stygge ord har blitt sagt i Det ovale kontor noen gang før, sier Durbin.

Av 12 personer i rommet var han den eneste Demokraten.

– Jeg håper mine republikanske kolleger kommer ut og forteller sannheten om hva som blir sagt, sier Durbin, som la til at republikaneren Lindsey Graham ga uttrykk overfor presidenten at språkbruken hans ikke var akseptabel.

Reporter: – Herr president, er du rasist?

I en kommentar avkrefter ikke Graham at presidenten kalte disse landene for «drittland».

– Jeg sa hva jeg mente til presidenten etter hans kommentarer. Jeg setter pris på senator Durbins uttalelser, og er glad for å ha jobbet sammen med ham og mange andre om dette viktige temaet, melder CNBC .

Under en hyllestmarkering av borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King jr., selv afroamerikaner, i Det hvite hus fredag ble Donald Trump konfrontert med sine uttalelser av media.

– Herr president, er du rasist? spurte en journalist rett ut.

Trump svarte verken på det spørsmålet, eller andre spørsmål som ble stilt.

Tilstede under seansen var King Jr.s nevø. Han fikk etterpå spørsmål fra CNN om han mener Trump er rasist. Isaac Newton Farris ga et diplomatisk svar:

– Jeg tror ikke presidenten er rasist i den tradisjonelle, historiske betydningen, men jeg tror han er raseignorant, var svaret.

Samme kanal sier for øvrig at de har kilder på innsiden av Det hvite hus som forteller dem at Trump liker at uttalelsene hans har skapt oppstandelse, fordi han tror den harde kjernen av tilhengerne hans vil like det han sa.

Den kenyanske statssekretæren er for øvrig ikke den eneste i Afrika som har reagert på Trumps uttalelser. I følge Washington Post har flere afrikanske land reagert, og FN beskriver beskrivelsene som rasistisk.