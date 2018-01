VAR IKKE NOK: Det ble forhandlet i tolvte time i Senatet i USA. Her leverer en mann pizza til kontoret til republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. Foto: Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Budsjettkrise i USA - statlige etater stenger

Publisert: 20.01.18 06:09

2018-01-20

Demokrater og republikanere setter hardt mot hardt i konflikten om barn av ulovlige innvandrere. I midten står offentlig ansatte som nå sendes hjem fra jobb, ettersom det ikke finnes penger til å betale dem.

Ved midnatt lokal tid gikk fristen ut. Republikanerne greide ikke å tromme sammen 60 senatorer, og forslaget om en midlertidig finansiering av statlige etater, fram til 16. februar, falt. Dette forslaget ville skaffet armslag til forhandlingene om det endelige 2018-budsjettet, men slik gikk det ikke.

Resultatet er en såkalt «shutdown». Det innebærer at hundretusenvis av statlig ansatte over hele landet sendes hjem fra jobb.

Innvandring er stridsspørsmål

Det er ikke bare økonomi det krangles om. I kjernen av forhandlingene mellom de to partiene står spørsmålet om såkalte «dreamers» - drømmere. Dette er barn av mennesker som innvandret ulovlig, men som selv har fått opphold under DACA-programmet. Dette avsluttet Trump til høylytt protest fra demokratene.

Demokratene lyktes altså ikke med å få innrømmelser i saken om de såkalte drømmerne før fristen fredag.

– Vi kommer ikke til å forhandle om statusen til ulovlige innvandrere, så lenge demokratene holder våre lovlydige borgere som gisler for sine skjødesløse krav, sier talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, i en uttalelse sendt ut da det ble klart at forhandlingene hadde strandet.

Skylder på hverandre

– Dette er adferden til saboterende tapere, ikke lovgivere, fortsatte hun.

De to partiene begynte umiddelbart etter midnatt å fordele skylden for fiaskoen.

Demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, pekte på presidenten fra talerstolen.

– President Trump, hvis du lytter ber jeg deg om å ta et «ja» for et svar. Sånn det endte opp i dag, når du takker nei til en tverrpolitisk avtale, er det som om du heier på en shutdown , sier han.

Schumer sa seg også villig til å forhandle om finansieringen av Trumps omstridte mur mot Mexico , hevdet han fra talerstolen.

Trump: – For å ødelegge

Presidenten selv anerkjente at det så stygt ut for forhandlingene noen timer før fristen.

– Demokratene ønsker et shutdown for å ødelegge for den store suksessen med skattekuttene, og alt de gjør for vår blomstrende økonomi, skrev han på Twitter noen timer før nederlaget var et faktum.

Viktige funksjoner beholdes

Sist gang statsapparatet sto uten finansiering, i 2013, ble over 800.000 ansatte permittert, skriver NTB.

Departementer og andre statlige virksomheter vil begynne med å sende hjem ansatte med mindre viktige oppgaver. Virksomheter som har ansvar for miljøspørsmål, som driver med medisinsk forskning, antas å være de første som får kroken på døra. Offentlige parker og museer vil trolig også bli rammet raskt.

Militæret fortsetter driften, fordi det har ansvar for det som regnes som en av statens kjerneoppgaver, men soldater risikerer å måtte vente på lønnsutbetalingen til budsjettet er i boks.