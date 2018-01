PÅ FJELLTUR: Nina Holmen og Trond Bue ved Tenerifes og Spanias høyeste fjell Teide. Foto: PRIVAT

Overrasket av snø på Kanariøyene

Halvor Bjørntvedt

Andrea Rognstrand

Publisert: 29.01.18 19:29

UTENRIKS 2018-01-29T18:29:54Z

Nina Holmen og Trond Bue pakket shortsen og dro til Tenerife. Der ble paret møtt av snøvær.

Trond Bue fra Oslo er på ferie på Tenerife med kjæresten Nina Holmen, og fikk oppleve snøværet der. Paret ble nødt til å snu da veien de hadde planlagt å kjøre på tvers av øya, var stengt på grunn av snøen.

– Vi skulle kjøre forbi fjellet Teide, men veien vi skulle ta nordover på øya var stengt, og vi ble nødt til å snu. Da var vi på omtrent 2250 meter, sier Bue til VG.

Det snødde så langt ned som omtrent 1800 meter da paret kjørte ned fra fjellet igjen. Teide er 3718 meter, og det er ikke uvanlig at det ligger snø på toppen.

– Jeg dro jo for å oppleve sol, sier Bue.

Bue la ut bilde på Facebook av seg selv i snøen med shorts, med teksten «Drømmevær på Tenerife». Dog var de ikke helt uforberedt på kjøligere vær i høyden.

– Vi hadde olabukse i bilen på fjellturen, men det var knallvær i Los Cristianos da vi dro klokken ni om morgenen.

Det er ikke ofte at det snør på Gran Canaria , som er lavere enn de andre Kanariøyene. Mandag lavet det imidlertid ned, og minst tre veier i midten av den populære ferieøya er stengt, skriver den lokale avisen Canarias7 . Også naboøyene er varslet om vinterens anmarsj.

Snøvarsel mandag og tirsdag

Folk på Gran Canaria rådes til å være forsiktige fordi det er tett tåke i høydene. Bilder fra øya viser et tynt lag med snø og sørpe på veien.

Ifølge det spanske værinstituttet Aemet er det risiko for snø og hagl i fjellområdene på Gran Canaria, Tenerife og La Palma, skriver Canariajournalen . Offentlige rekreasjonsområder og campingområder holdes stengt og innbyggerne rådes til å unngå sportslige aktiviteter i fjellet.

Det er varslet storm og høye bølger på Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura og Lanzarote. De siste dagene har det blåst sterkt flere steder.

Ved 18-tiden ble Kanariøyenes største by, Las Palmas på Gran Canaria, truffet av en kraftig haglbyge, skriver La Provincia .

På Twitter var det flere som foreviget haglet i badebyen.

Også tirsdag er det varslet muligheter for snø i høyereliggende strøk på Gran Canaria og på La Palma, og over store deler av Tenerife.

Snøfallet skal hovedsakelig legge seg i høyder over 1700 meter, så for badegjestene vil nok ikke uværet ødelegge ferien fullstendig.

Mildt ved kysten

Rett skal også være rett, det er ikke helt uvanlig at det snør om vinteren på Kanariøyene. For to år siden måtte brøytebilene ut for å ta hånd om snøen.

Det er likevel mer sjeldent på Gran Canaria, som ikke har like høye fjellområder som Tenerife og La Palma, skriver Canariajournalen .

Mandag var det minus 2 grader ved Pico de las Nieves, Gran Canarias høyeste topp, på 1.949 meter. Ved Teide er det målt minus 6 grader. Til sammenligning ble det målt minus 27,8 grader ved Tana bru, minus 26,9 i Svanvik og minus 26,8 i Bardufoss natt til mandag.

Sjømannskirken har ikke mottatt noen henvendelser fra nordmenn angående snøværet.

– Det har vært litt vind og litt regnvær, men folk har jo badet her i dag, sier administrasjonssekretær Bente Hayden ved Sjømannskirken på Gran Canaria til VG.

Mandag har det vært i underkant av 20 grader i kystbyen Arguineguin, der Sjømannskirken ligger.