FALSK ALARM: Denne illevarslende meldingen kom på hawaiianernes mobiltelefoner. Foto: VG-tipser

Tabbevarsel skapte panikk på Hawaii

Publisert: 13.01.18 20:11

UTENRIKS 2018-01-13T19:11:47Z

Et varsel om et rakettangrep gikk lørdag ut på SMS til innbyggerne på Hawaii og spredte redsel. Det viste seg å være falsk alarm.

Like etter klokken 8 lokal tid kom den illevarslende meldingen på innbyggernes mobiltelefoner, melder NTB.

«BALLISTISK MISSIL PÅ VEI MOT HAWAII . SØK DEKNING UMIDDELBART. DETTE ER INGEN ØVELSE» het det i meldingen.

Myndighetene rykket imidlertid kort tid etter ut for å fortelle at meldingen ikke medførte riktighet.

– Det er ikke noen missiltrussel mot Hawaii, meldte Hawaii Emergency Management Agency på Twitter kl. 8.20. Etatens talsmann Richard Rapoza sier det ikke er klart hva som forårsaket at meldingen ble sendt ut.

Nordmann til VG: - Trodde vi var ferdige

Jan-Erik Helde Mikkelsen (26) fra Herøy på Sunnmøre er på Stay Hotel på Waikiki i Honolulu. Han forteller at han og samboeren og deres tre venner trodde de ville være “ferdige”, dersom varselet var reelt.

- Det var klart vi tenkte på at det var Nord-Korea som hadde sendt en missil. Vi sa til hverandre at dersom ikke missilforsvaret klarte å ta raketten, da var vi ferdige, uansett om vi var i garasjen, som vi rømte ned i. Det var veldig dramatisk, sier Jan-Erik Helde Mikkelsen.

Han og samboeren hadde akkurat våknet. Helde Mikkelsen forteller at han akkurat hadde kommet ned i lobbyen for å hente kaffe, da varselet tikket inn på telefonen han hadde i hånden.

- Jeg slapp kaffen og sprang mot heisen. Den var treg, så jeg løp opp sju etasjer og møtte samboeren min. Vi fikk på oss sko, tok med pass og penger, og løp ned i resepsjonen igjen, sier han.

I resepsjonen var det flere andre gjester som hadde fått meldingen, inkludert samboerparets tre venner.

Rømte ned i garasjen

- Meldingen hadde hadde kommet som et sjokk på dem, men personalet virket å være noe roligere enn turistene. Vi tenkte at det kanskje kunne være en feilmelding, for noen spurte om folk med Android-telefoner hadde fått varselmeldingen. Vi reflekterte litt rundt at flyalarmen ikke gikk, og at det ikke var ekstrasendingen på TV-en i resepsjonen, sier han.

Etter omtrent ti minutter ble gjestene beordret ned i den åpne garasjen i underetasjen. Da kom det en ny melding på mobilen, om at den første meldingen hadde vært falsk.

- Jeg tenkte det kunne være en form for moderne terror, å sende en falsk melding for å skape frykt og kaos, sier nordmannen.

Han forteller at de nå er klare for å fortsette dagen på stranden.

- Vi skal roe oss og spise frokost, forteller han til VG.

Kontrabeskjed

– Hawaii – dette er en falsk alarm. Jeg har fått bekreftet fra offisielt hold at det ikke er noe missil på vei, skrev Tulsi Gabbard, som representerer Hawaii i Kongressen, på Twitter.

Meldingen skapte ifølge nyhetsbyrået AP panikk.

Krever gransking

Den demokratiske Hawaii-senatoren Brian Scatz sier ifølge Washington Post at meldingen gikk ut som følge av menneskelig feil.

– Det er ingenting som er viktigere for Hawaii enn å profesjonalisere og gjøre denne prosessen idiotsikker, tvitret Scatz. En annen Hawaii-senator, Mazie Hirono, krever at saken må granskes slik at et feilaktig varsel ikke blir sendt ut igjen.

Beredskapstiltakene på Hawaii er blitt skjerpet som følge av Nord-Koreas utvikling av atomvåpen og stadig mer langtrekkende ballistiske raketter. Hawaii er blant de befolkede amerikanske områdene som ligger nærmest Nord-Korea.

USA har blant annet prøveskutt antirakettvåpen fra delstaten, som består av en gruppe vulkanske øyer i Stillehavet. Før jul ble varselsirenene testet for første gang siden den kalde krigen.

Nord-Koreas testing av det interkontinentale ballistiske missilet Hwasong-15 har vekket særlig bekymring. Etter en prøveskyting 29. november gikk både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter ut og sa at våpenet kan nå mål over hele USA.

Retorikken mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har også bidratt til å øke spenningsnivået og folks frykt. I begynnelsen av januar uttalte den nordkoreanske lederen at han hadde en atomknapp på skrivebordet.

Dagen etter tvitret Trump at hans knapp var mye større – og at hans virket.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!