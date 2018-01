AVTALE: President Donald Trump kan glede seg over at krisen rundt statsbudsjettet foreløpig er avblåst. Foto: JIM WATSON / AFP

Budsjettkrisen i USA avblåst

Publisert: 22.01.18 17:55

Demokratene og Republikanerne i Senatet har kommet frem til en avtale som innebærer at statsadministrasjonen kan åpne etter å ha vært stengt i nesten tre dager.

Det bekreftet Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer da møtet startet like før klokken 18.30 mandag kveld norsk tid.

Demokratene stiller seg bak en budsjettavtale som forlenges til 8. februar. Dermed har senatorene tre uker på seg til å komme frem til en varig avtale.

– Vi skal i dag stemme for å gjenåpne statsapparatet og for å fortsette å forhandle fram en endelig avtale som omfatter hundretusener av innvandrere som ble brakt inn i landet som barn og som snart mister sin beskyttelse mot utsendelse, sa Schumer.

– Trump-kaos

Natt til lørdag mislyktes Republikanerne i Senatet å sikre nok stemmer for en midlertidig forlengelse av det nåværende statsbudsjettet. Dermed var nedstengning av offentlige etater et faktum .

Møtet i Senatet startet klokken 18.00 norsk tid, i et forsøk på å løse krisen. Like før møtet startet meldte nyhetskanalen NBC at det var flertall for et forslag som innebærer at nedstengningen kan oppheves.

I sitt innlegg tegnet Schumer et bilde av kaos i Trump-administrasjonen.

– Årsaken til at Republikanerne hadde så store vanskeligheter med å bli enige var at de ikke var i stand til å skjønne hva deres egen president egentlig ville, sa Schumer.

– Til tross for at republikanerne har kontroll over begge kamrene i Kongressen har de mislykkes i å holde statsadministrasjonen åpen, sa han.

Det er varslet at presidenten vil kommentere den foreløpige budsjettavtalen senere mandag.

Til tross for hektisk møtevirksomhet gjennom helgen lyktes ikke senatorene å komme til enighet. Dermed ble flere hundretusen amerikanere utestengt fra jobben uten lønn fra mandag morgen.

Avstemningen skulle ha funnet sted natt til mandag, i håp om å hindre nedstengning av statsapparatet for tredje dag på rad. Men avstemningen ble utsatt til klokken 12 lokal tid.

Byttehandel

Demokratenes viktigste krav har vært en fortsettelse av DACA-programmet som gir opphold til 800.000 unge som ble brakt ulovlig til USA som barn, de såkalte «drømmerne».

Ifølge CNN skal president Donald Trump i et møte med demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer fredag ha signalisert at han var klar for å inngå en avtale som innebærer finansiering av den omstridte grensemuren mot Mexico i bytte mot en løsning for «drømmerne».

Republikanerne har et så knapt flertall i Senatet at de må få med seg ni demokrater for å få et såkalt superflertall på 60 stemmer. Ved siste avstemning fredag fikk de bare med seg fem, men de mistet også fire republikanere som stemte imot.

Forrige gang offentlig sektor ble stengt ned, var under Barack Obama i 2013. Den gang ble rundt 800.000 offentlig ansatte midlertidig permittert. Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.