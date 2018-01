DUELL: Joe Kennedy (t.v.), grandnevøen til tidligere president John F. Kennedy, skal svare på State of the Union-talen til USAs president Donald Trump. Foto: Mark J. Terrill/Evan Vucci, AP

John F. Kennedys grandnevø utfordrer Trump i viktig tale

Publisert: 30.01.18 03:09

To navn kriger om oppmerksomheten i forkant av årets State of the Union-tale i USA.

Onsdag blir første gang Donald Trump holder den årlige State of the Union-talen, som skal være den sittende presidentens beskrivelse til Kongressen av landets tilstand.

Tradisjonen tro skal en representant fra det største partiet som er i opposisjon til presidentens parti, komme med et motsvar til talen.

Årets mann for oppgaven er demokraten Joe Kennedy. Han er barnebarnet til tidligere senator og presidentkandidat Robert F. Kennedy og grandnevøen til ingen andre enn tidligere president John F. Kennedy.

37-åringen blir regnet som en svært talentfull politiker. Han har hatt sete i Kongressen siden 2013 og er medlem av energi- og handelskomiteen i Representantenes hus. Forventningene til hans motsvar er høye.

Spås lovende fremtid

Forfatteren Robert Schlesinger, som blant annet har skrevet boken White House Ghosts, spår en lovende fremtid for det unge kongressmedlemmet.

– Kennedy er definitivt en av de mest lysende stjernene i partiet, og han vil mest sannsynlig ta denne muligheten så godt som mulig, sier han til Politico .

Kennedy fikk oppmerksomhet i fjor da han markerte seg som en krass motstander av de republikanske forsøkene på å sette en stopper for tidligere president Barack Obamas helsereform.

The Hill skriver mandag at Kennedy skal ta med seg en transperson som er soldat til State of the Union-talen, som en protest mot at Trump i fjor gikk inn for å forby transpersoner i militæret.

Dette ventes han å snakke om

Årets State of the Union-tale er antatt å være svært viktig for Trump. Talen er en god mulighet for en president til å vise frem hva som har blitt utrettet i løpet av det foregående året.

Det er ventet at Trump vil ha oppmerksomhet på arbeidsmarkedet, innvandring og nasjonale sikkerhetsspørsmål i talen.

I tillegg ventes han å rette søkelyset på fremtidige handelsavtaler og store infrastrukturprosjekter.

Ifølge CNN vil personer som nyter godt av Trumps skattereform, og familier som har mistet sine kjære på grunn av den kriminelle gjengen MS-13, være blant Donald og Melania Trumps gjester under talen i Kongressen. Presidentparets gjester gir typisk en pekepinn på hva presidenten vil snakke om i talen.

Et spørsmål som blir stilt i forkant, er om presidenten har disiplin nok til å holde seg til manus.

– Han har liten disiplin når han skal fremme budskap, sier Ari Fleischer, som var pressesjefen til tidligere president George W. Bush, til nyhetsbyrået AP.