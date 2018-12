Observatørene, som på julaften registrerte 130 skjelv på Etna, sier det er uvanlig høy seismisk aktivitet på vulkanen. Foto: Orietta Scardino / AP / NTB scanpix

130 skjelv på vulkanen Etna i Italia

UTENRIKS 2018-12-24T16:48:20Z

Aske og lava fosset mandag ut av Etna på Sicilia, en av verdens mest aktive vulkaner, ifølge observatører.

NTB

Publisert: 24.12.18 17:48

Observatørene, som på julaften registrerte 130 skjelv på Etna, sier det er uvanlig høy seismisk aktivitet på vulkanen.

Det sterkeste skjelvet ble målt til en styrke på 4. Bevegelsene har skapt en ny sprekk nær vulkanens sørøstlige krater.

Eieren av et tilfluktssted ved vulkanen sier fotturister ble hentet ned fra høyden for å bringes i sikkerhet. Det er ikke meldt om personskader. Asken og lavaen fra vulkanen har heller ikke skapt problemer for lokale beboere.

Aktiviteten på Etna har vært særlig høy siden juli i år. Vulkanen regnes som en av verdens mest aktive og er den største av Italias tre aktive vulkaner.