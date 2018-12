JULEMARKED: En person åpnet tirsdag kveld ild mot handlende på et julemarked i byen Strasbourg i Frankrike. Foto: VINCENT KESSLER / AP

Fransk avis: Antatt gjerningsmann skulle pågripes morgenen før angrepet

UTENRIKS 2018-12-11T23:11:54Z

Den 29 år gamle mannen som er mistenkt for å ha skutt og og drept flere personer i Strasbourg sentrum, skulle etter planen pågripes av politiet morgenen samme dag. Han var imidlertid ikke hjemme.

Publisert: 12.12.18 00:11 Oppdatert: 12.12.18 02:32

Mandag kveld ble det opplyst at fire mennesker var drept. Like etter midnatt opplyste fransk politi at det foreløpig dreide seg om to bekreftede dødsfall.

Rundt 02.20 opplyste innenriksminister Christophe Castaner at tre er bekreftet døde og tolv skadet i angrepet.

Føreløpige tall fra politiet tirsdag kveld, viser at sju er alvorlig skadet og fire lettere skadet.

Politiet skulle etter planen pågripe mannen for et ran og drapsforsøk tirsdag morgen, ifølge Le Figaro . De antatt medskyldige i det lovbruddet er arrestert. Under gjennomsøkning av boligen hans, fant politiet granater.

Timer senere, rundt klokken 20.00 tirsdag kveld, fikk handlende og restaurantgjester panikk da en mann åpnet ild i sentrum av den franske byen Strasbourg, som ligger i nærheten av den tyske grensen.

Den antatte gjerningsmannen har et kriminelt rulleblad og er ført opp på en overvåkningsliste over mulige ekstremister.

Myndighetene var raskt ute med å melde at det var en pågående hendelse, og at folk skulle holde seg innendørs. Restauranter fikk beskjed om å stenge dørene og ikke slippe ut gjestene sine.

Angrepet skjedde i sentrum av byen, der det pågikk et julemarked med historie tilbake til 1570. Det regnes som en av de mest populære begivenhetene i Frankrike i førjulstiden.

Kort tid etter angrepet igangsatte fransk politi en storstilt klappjakt på mannen.

Sentrum av Strasbourg ligger mellom en elv og en kanal, og kan dermed nesten hermetiseres med vei- og brosperringer.

Ifølge Sky News ble bevæpnet politi med maskingevær sett løpende inn mot torget kort tid etter skyteepisoden, og området ble raskt evakuert.

Morisse, forteller til AP at soldater som sto vakt rundt julemarkedet skjøt og såret den antatte gjerningsmannen, men at han klarte å komme seg unna.

Litt før klokken 23.30 meldte Sky News at politiet hadde omringet mannen.

Det er åpnet et tilfluktssted for ofre på Place Kléber, og en nødstasjon med krisepsykolog på Place Gutenberg.

Byen Strasbourg og Grand Est-regionen har åpnet Kléber videregående skole og et treningsstudio for å huse folk som ikke kan komme hjem på grunn av portforbudet og veisperringene.

De rundt 5000 publikummerne som ble strandet i SIG Strasbourgs basketballhall i byen sang nasjonalsangen Marseillaisen som en hyllest til ofrene.

Se videoen her:

President Emmanuel Macron holdt natt til onsdag krisemøte på med blant andre statsminister Edouard Philippe, nestkommanderende inneriksminister Laurent Nunez , helseminister Agnès Buzyn, forsvarsminister Florence Parly og tredve andre representanter for regjeringen og de ulike sikkerhetstjenestene, ifølge Le Monde .

Onsdag skal presidenten også holde et ekstra forsvarsråd etter ministerrådet. Han tvitret natt til onsdag:

«Solitaritet fra hele nasjonen til Strasbourg, ofrene og deres familier.»

Borgermester Roland Ries melder natt til onsdag at det er besluttet at både barnehager og grunnskoler holder stengt onsdag. Foreldre blir oppfordret til å holde barna hjemme.

VG oppdaterer saken