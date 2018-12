PRESIDENT: Donald Trump har snart hatt Det ovale kontor som sin arbeidsplass i to år. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Amerikansk jusprofessor: Tror Trump kan bli tiltalt

I dag fikk Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen sin straff. Mange tror det han har fortalt til etterforskere kan få store konsekvenser for presidenten.

– Jeg tror sjansene for at Trump blir tiltalt etter at han forlater Det hvite hus, er ganske store.

Det sier jusprofessor Paul Schiff Berman ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad til VG.

I forrige uke ble det kjent at Michael Cohen har forklart at han organiserte utbetaling av såkalte «hysj»-penger til to kvinner som hevder å ha hatt affærer med Donald Trump . Blant dem pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Utbetalingene til Daniels og Karen McDougal skulle beskytte presidenten fra at de to snakket om de påståtte affærene i offentligheten, og således potensielt påvirke presidentvalgkampen i 2016.

Cohen, som en gang i tiden ble regnet som Trumps mest lojale medarbeider – en slags «Mini Me» , har forklart at han gjorde dette på direkte oppdrag fra Trump.

Presidenten har gjentatte ganger den siste tiden hevdet at Cohen er en løgner, og har hele tiden nektet for affærene.

I dag ble det klart at Trumps tidligere personlige advokat blir dømt til tre års fengsel for blant annet å ha løyet til Kongressen, for skatteunndragelse og for brudd på regler for valgkampfinansiering da han betalte de to kvinnene «hysj»-penger.

– Ulovlig

Reaksjonene etter at det kom ut at Cohen skal ha handlet på ordre fra Trump selv da han brøt reglene for valgkampfinansiering, lot ikke vente på seg. Flere fremstående politikere fra Demokratene har hevdet at dersom dette stemmer, noe de tror det gjør, har Trump gjort seg skyldig i noe som kvalifiserer til å stille ham for riksrett.

Jusprofessor Schiff Berman er enig i det.

– Det er fordi det han skal ha gjort er både ulovlig og samtidig en form for bedrageri overfor det amerikanske folk ved at han kan ha fått stemmer fra velgere som ikke ville ha stemt på ham dersom disse opplysningene hadde kommet frem.

Om Trump faktisk blir stilt for riksrett, er likevel et helt annet spørsmål, forklarer professoren. Det er fordi dette like mye er et politisk spørsmål som et juridisk spørsmål. Dermed må medlemmene i Kongressen vurdere om det gir mening for dem å gjøre dette nå.

– Jeg tror de vil vente til spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning er over før de bestemmer seg, sier Berman.

Republikaner: – Bryr meg ikke

For at en president skal kunne stilles for riksrett, må et simpelt flertall i Representantenes hus, et av den amerikanske kongressens to kamre, stemme for dette. Selve riksrettssaken vil så skje i Senatet, det andre kammeret, der minst to tredjedeler må stemme «skyldig» for at presidenten skal bli dømt.

Ettersom Demokratene vant flertallet i Representantenes hus ved årets mellomvalg, som trer i kraft i januar, øker sjansene for en riksrettssak mot presidenten. Samtidig har Republikanerne flertall i Senatet og få, om noen, av dem ser ut til å bry seg nevneverdig om Cohens påstander.

– Jeg bryr meg ikke. Alt jeg kan si er at han (Donald Trump journ.anm.) gjør en god jobb som president, sa senator Orrin Hatch til CNN denne uken.

Schiff Berman tror Trumps partifeller vil stå ved hans side så lenge en stor gruppe av partiets kjernevelgere støtter presidenten. I så fall vil han ikke bli dømt i en eventuell riksrettssak. Dersom det derimot kommer flere avsløringer og republikanske politikere fra områder der de ikke står så sterkt frykter å bli utstemt ved neste valg vil dette kunne endre seg.

– Dess mer informasjon som kommer ut dess kraftigere blir presset på dem, særlig ettersom de gjorde det dårlig i mellomvalget. Da vil vi kunne se flere republikanere som vil distansere seg fra presidenten og redde seg selv fra det som kan komme til å føles som et synkende skip, sier han.

Demokrat: Trump risikerer fengsel

Der det hersker ingen tvil om at en sittende president kan bli stilt for riksrett er det delte meninger om en president kan bli tiltalt for kriminelle handlinger i det alminnelige rettssystemet mens vedkommende fremdeles sitter som president.

En avgått president kan derimot det, og jusprofessoren Paul Schiff Berman mener altså at den siste tids avsløringer indikerer at det er store sjanser for at dette vil skje med Donald Trump. Både på bakgrunn av det Michael Cohen har sagt, men også fra ting som har kommet frem i Muellers etterforskning. Samt forventningen om flere avsløringer.

– Vi ser at så godt som alle i Trumps indre krets både i løpet av valgkampen og perioden mellom valget og innsettelsen forsøkte å få til forretningsavtaler og ulovlig kampanjehjelp fra russiske myndigheter i bytte mot politikk russerne liker. Og samtlige av dem, inkludert Trump, har nesten helt garantert løyet om kommunikasjonen med russerne. Og i etterkant har Trump gjort alt i sin makt for å legge hindringer for etterforskningen, mener professoren.

Demokraten Adam Schiff, som fra januar skal lede Husets etterretningskomité, tror også at en fremtidig tiltale er sannsynlig.

– Han kan bli den første presidenten på ganske lang tid som står i reell fare for å havne i fengsel, sa han til CBS i helgen.