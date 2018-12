I RETTEN: Frode Berg i retten i Moskvas byrett for halvannen uke siden. Til venstre forsvareren Ilja Novikov. Foto: Ole Kristian Strøm

Russer fikk 13 års fengsel for å ha gitt dokumenter til Frode Berg

UTENRIKS 2018-12-11T13:01:28Z

Den tidligere politimannen Aleksej Zjitnjuk har blitt dømt til 13 års fengsel for å ha gitt hemmelige dokumenter om den russiske marinen til den spionsiktede nordmannen Frode Berg.

Publisert: 11.12.18 14:01 Oppdatert: 11.12.18 15:26

Det melder Rosbalt og andre russiske medier tirsdag ettermiddag - med henvisning til nyhetsbyrået Interfax.

Saken gikk bak stengte dører, fordi materialet i saken var regnet som «topp hemmelig», melder russiske medier. Han er dømt for høyforræderi.

Zjitnjuk jobbet tidligere ved politiet i en bydel i Moskva. Han begynte i 2015 å jobbe i sikkerhetsavdelingen til et firma i den russiske hovedstaden. Dette selskapet hadde kontrakt med med den russiske marinen, melder Moskovskij Komsomolets. Zjitnjuk ble pågrepet i november 2017 og siktet for å ha overlevert hemmelige dokumenter til en utlending, Frode Berg, som jobbet for norsk etterretning, melder Interfax.

Ifølge avisa Kommersant skal russeren sone under «hardt regime» i en straffeleir - trolig ikke ulikt det som Frode Berg må regne med å bli overført til om han blir dømt.

Begge har til nå sittet i Lefortovo-fengselet, ifølge Moskovskij Komsomolets.

Berg ble pågrepet av FSB i Moskva den 5. desember i fjor, altså ikke lenge etter at Zjitnjuk ble tatt. Nordmannen er siktet for spionasje, og saken kommer trolig opp i januar eller februar. Ifølge forsvareren Ilja Novikov har FSB bare papirarbeid før tiltalen er klar. På grunn av den russiske jul- og nyttårsfeiringen, som starter 31. desember, kommer saken tidligst opp i slutten av januar.

– Vi håper på en rask dom, slik at diplomater og politikere kan begynne å jobbe med å få Frode fri og overlevert til Norge, sa Novikov til VG nylig.

Novikov har tidligere uttalt til VG at Zjitnjuk «ikke er en del av Frodes historie» og at «det er ingen direkte kobling» mellom disse to. Russiske medier er imidlertid klare på at det er sammenheng mellom de to saken.

Moskovskij Komsomolets hevder at Aleksej Zjitnjuk har sympatisert med Ukraina i striden med Russland - og at han har ønsket å få ukrainsk statsborgerskap.